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Тайный маршрут. ЕС пришел в ужас, обнаружив морской коновой РФ на Балтике - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Тайный маршрут. ЕС пришел в ужас, обнаружив морской коновой РФ на Балтике
Тайный маршрут. ЕС пришел в ужас, обнаружив морской коновой РФ на Балтике - 04.05.2025, ПРАЙМ
Тайный маршрут. ЕС пришел в ужас, обнаружив морской коновой РФ на Балтике
Через Балтийское море прошел крупнейший с начала СВО российский морской конвой, чем напугал береговую охрану Германии и озадачил военных аналитиков. Об этом... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T15:04+0300
2025-05-04T15:07+0300
политика
россия
балтийское море
германия
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Через Балтийское море прошел крупнейший с начала СВО российский морской конвой, чем напугал береговую охрану Германии и озадачил военных аналитиков. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Kieler Nachrichten.Как сообщается, 2 мая российские корабли, сначала принятые немцами за китайские, но впоследствии оказавшиеся корветом "Бойкий", сопровождавшим грузовые суда "Сияние Севера", "Патриа" и "Балтик Лидер", вышли из Калининграда и направились через Фемарн-Бельт (узкий пролив между Германией и Данией), взяв впоследствии курс на Средиземное море.По утверждению Kieler Nachrichten, корабли береговой охраны Германии сопровождали российский конвой, но немецкие власти по этому поводу ничего официально не заявляли, как, к слову, и Минобороны РФ.Оценив осадку российских грузовых судов, немцы пришли к выводу, что каждое из них перевозит около 10 тыс. тонн, то есть загружено под завязку. По предположению экспертов, конвой направлялся в Ливию. При этом профессор Кильского университета Йоахим Краузе, комментируя изданию ситуацию, отметил, что суда "Патриа" и "Балтик Лидер" оборудованы системами оперативной разгрузки, а следовательно, очень удобны, как подчеркнул профессор, именно для перевозки военной техники и боеприпасов.Вместе с тем Краузе предположил, что перевозимая российскими судами техника предназначалась не для Ливия, а для Судана, Нигера, Чада и Буркина-Фасо, где Российская Федерация расширяет присутствие.В статье утверждается, что проход указанного российского конвоя через Балтику стал крупнейшим с января 2022 года, когда шесть десантных кораблей РФ перешли из Балтийского моря в Черное.
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россия, балтийское море, германия
Политика, РОССИЯ, Балтийское море, ГЕРМАНИЯ
15:04 04.05.2025 (обновлено: 15:07 04.05.2025)
 
Тайный маршрут. ЕС пришел в ужас, обнаружив морской коновой РФ на Балтике

KN: крупнейший морской конвой ВМФ России с начала СВО прошел через Балтику

© РИА НовостиРоссийские военные корабли прибыли в Иран на международные учения
Российские военные корабли прибыли в Иран на международные учения - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Через Балтийское море прошел крупнейший с начала СВО российский морской конвой, чем напугал береговую охрану Германии и озадачил военных аналитиков. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Kieler Nachrichten.
Как сообщается, 2 мая российские корабли, сначала принятые немцами за китайские, но впоследствии оказавшиеся корветом "Бойкий", сопровождавшим грузовые суда "Сияние Севера", "Патриа" и "Балтик Лидер", вышли из Калининграда и направились через Фемарн-Бельт (узкий пролив между Германией и Данией), взяв впоследствии курс на Средиземное море.
По утверждению Kieler Nachrichten, корабли береговой охраны Германии сопровождали российский конвой, но немецкие власти по этому поводу ничего официально не заявляли, как, к слову, и Минобороны РФ.
Оценив осадку российских грузовых судов, немцы пришли к выводу, что каждое из них перевозит около 10 тыс. тонн, то есть загружено под завязку. По предположению экспертов, конвой направлялся в Ливию.
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При этом профессор Кильского университета Йоахим Краузе, комментируя изданию ситуацию, отметил, что суда "Патриа" и "Балтик Лидер" оборудованы системами оперативной разгрузки, а следовательно, очень удобны, как подчеркнул профессор, именно для перевозки военной техники и боеприпасов.
Вместе с тем Краузе предположил, что перевозимая российскими судами техника предназначалась не для Ливия, а для Судана, Нигера, Чада и Буркина-Фасо, где Российская Федерация расширяет присутствие.
В статье утверждается, что проход указанного российского конвоя через Балтику стал крупнейшим с января 2022 года, когда шесть десантных кораблей РФ перешли из Балтийского моря в Черное.
 
ПолитикаРОССИЯБалтийское мореГЕРМАНИЯ
 
 
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