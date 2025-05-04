https://1prime.ru/20250504/krym-857255887.html
Путин рассказал, почему Россия поддержала крымчан в 2014 году
Путин рассказал, почему Россия поддержала крымчан в 2014 году - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, почему Россия поддержала крымчан в 2014 году
Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:30+0300
2025-05-04T12:30+0300
2025-05-04T12:33+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".Российский лидер добавил, что считает, что страна поступила правильно, решив поддержать Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями."Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20250504/film-857255490.html
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россия, владимир путин, крым
РОССИЯ, Владимир Путин, КРЫМ
Путин рассказал, почему Россия поддержала крымчан в 2014 году
Путин: отказ от поддержки Крыма в 2014 означал бы отдать жителей на растерзание
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Российский лидер добавил, что считает, что страна поступила правильно, решив поддержать Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями.
"Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин.
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"