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Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны
Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны - 04.05.2025, ПРАЙМ
Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны
Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании "ВодоходЪ" и... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T05:30+0300
2025-05-04T05:30+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании "ВодоходЪ" и Музея морского и речного флота к 80-летию Победы, с которым ознакомилось РИА Новости. "Невозможно переоценить вклад речного флота в Великую Победу. В годы войны речным флотом было эвакуировано более 2,5 миллионов человек, перевезено более 1,5 миллионов тонн грузов, 17 000 единиц различной техники, 2 миллиона голов скота. Многие речники были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд, проявленный героизм, выполнение заданий в годы войны", - поделились в пресс-службе "Водохода". Потери речного флота в годы войны составили более тысячи самоходных судов, около 2,6 тысячи грузовых несамоходных судов, отмечают авторы проекта. В непростой для страны период 479 пристаней и пристанских пунктов лежали в развалинах. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советских гражданах, которые ковали победу не только для страны, но и для всего мира.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
05:30 04.05.2025
 
Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны

"ВодоходЪ": более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в годы войны

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Более 2,5 миллионов человек было эвакуировано речным флотом в период Великой Отечественной войны, следует из совместного проекта круизной компании "ВодоходЪ" и Музея морского и речного флота к 80-летию Победы, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Невозможно переоценить вклад речного флота в Великую Победу. В годы войны речным флотом было эвакуировано более 2,5 миллионов человек, перевезено более 1,5 миллионов тонн грузов, 17 000 единиц различной техники, 2 миллиона голов скота. Многие речники были награждены орденами и медалями за самоотверженный труд, проявленный героизм, выполнение заданий в годы войны", - поделились в пресс-службе "Водохода".
Потери речного флота в годы войны составили более тысячи самоходных судов, около 2,6 тысячи грузовых несамоходных судов, отмечают авторы проекта. В непростой для страны период 479 пристаней и пристанских пунктов лежали в развалинах.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк" в память о советских гражданах, которые ковали победу не только для страны, но и для всего мира.
 
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