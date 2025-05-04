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Наемники ВСУ не щадили даже детей, заявили в Минобороны

Наемники ВСУ не щадили даже детей, заявили в Минобороны - 04.05.2025, ПРАЙМ

Наемники ВСУ не щадили даже детей, заявили в Минобороны

Наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области в период их захвата ВСУ проявили иностранные наемники, которые не щадили даже детей, заявил РИА... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T05:02+0300

2025-05-04T05:02+0300

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КУРСК, 4 мая - ПРАЙМ. Наибольшую жестокость к жителям территорий Курской области в период их захвата ВСУ проявили иностранные наемники, которые не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек - они пытались убить максимальное количество русских", - сказал Алаудинов. Командир "Ахмата" подчеркнул, что некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали жителей Курской области, что сзади идут наемники и нужно спасаться. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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общество , россия, бизнес, рф, апти алаудинов, владимир путин, всу, минобороны рф, ск рф