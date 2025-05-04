https://1prime.ru/20250504/moshenniki-857255324.html

В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях - 04.05.2025, ПРАЙМ

В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T11:43+0300

2025-05-04T11:43+0300

2025-05-04T11:43+0300

мошенничество

технологии

россия

мвд

подростки

мошеннические схемы

соцсети

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство. Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.

https://1prime.ru/20250502/moshenniki-857226122.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, мвд, подростки, мошеннические схемы, соцсети