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В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях - 04.05.2025, ПРАЙМ
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В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях
В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях - 04.05.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях
Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T11:43+0300
2025-05-04T11:43+0300
мошенничество
технологии
россия
мвд
подростки
мошеннические схемы
соцсети
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство. Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.
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технологии, россия, мвд, подростки, мошеннические схемы, соцсети
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, МВД, подростки, мошеннические схемы, соцсети
11:43 04.05.2025
 
В МВД рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

МВД: мошенники создают фейковые аккаунты, через которые оказывают давление на подростков

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях, и через фейковый аккаунт начинают входить в доверие к жертве и начинают давить на нее, чтобы та выполнила их условия, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются,... и пытаются войти в доверие к подростку..., начинают давить на жертву, чтобы та выполняла их условия", - говорится на фотоматериале, который опубликовало ведомство.
Правоохранители отметили, что для защиты ребенка от мошенников необходимо настроить приватный доступ к его аккаунтам, а также, не нарушая личные границы, уточнять у него, чем он занимается в социальных сетях, чтобы знать об интересах несовершеннолетнего. Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.
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МошенничествоТехнологииРОССИЯМВДподросткимошеннические схемысоцсети
 
 
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