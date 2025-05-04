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В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры

В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры - 04.05.2025, ПРАЙМ

В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры

Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T14:37+0300

2025-05-04T14:37+0300

2025-05-04T14:37+0300

мошенничество

россия

украина

мвд

мошеннические схемы

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "УБК МВД России фиксируются факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры! Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным ведомства, аферисты убеждают граждан, что для предотвращения перевода денег с их банковских счетов на Украину нужно снять деньги и передать курьеру, чтобы тот поместил их для сохранности в специально крытую банковскую ячейку. "Военная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", - подчеркнули в управлении. Кроме того, полицейские напомнили, что, если гражданам звонят аферисты, не нужно паниковать и поддаваться на провокации мошенников. Следует положить трубку и ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности. Вместо этого необходимо сообщить о звонке полиции.

https://1prime.ru/20250504/moshenniki-857255324.html

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россия, украина, мвд, мошеннические схемы