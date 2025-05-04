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В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры - 04.05.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры - 04.05.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры
Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T14:37+0300
2025-05-04T14:37+0300
мошенничество
россия
украина
мвд
мошеннические схемы
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "УБК МВД России фиксируются факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры! Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным ведомства, аферисты убеждают граждан, что для предотвращения перевода денег с их банковских счетов на Украину нужно снять деньги и передать курьеру, чтобы тот поместил их для сохранности в специально крытую банковскую ячейку. "Военная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", - подчеркнули в управлении. Кроме того, полицейские напомнили, что, если гражданам звонят аферисты, не нужно паниковать и поддаваться на провокации мошенников. Следует положить трубку и ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности. Вместо этого необходимо сообщить о звонке полиции.
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россия, украина, мвд, мошеннические схемы
Мошенничество, РОССИЯ, УКРАИНА, МВД, мошеннические схемы
14:37 04.05.2025
 
В МВД предупредили о мошенниках, звонящих от лица военной прокуратуры

МВД: телефонные аферисты запугивают россиян переводами денег на Украину

© fotolia.com / ScanrailКиберпреступность
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Телефонные аферисты начали связываться с россиянами от имени военной прокуратуры и запугивать их переводами денег на Украину, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"УБК МВД России фиксируются факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры! Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным ведомства, аферисты убеждают граждан, что для предотвращения перевода денег с их банковских счетов на Украину нужно снять деньги и передать курьеру, чтобы тот поместил их для сохранности в специально крытую банковскую ячейку.
"Военная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Сотрудники военной прокуратуры никогда не будут звонить гражданам по вышеуказанным фактам и тем более требовать передать свои денежные средства курьеру", - подчеркнули в управлении.
Кроме того, полицейские напомнили, что, если гражданам звонят аферисты, не нужно паниковать и поддаваться на провокации мошенников. Следует положить трубку и ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности. Вместо этого необходимо сообщить о звонке полиции.
Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
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11:43
 
МошенничествоРОССИЯУКРАИНАМВДмошеннические схемы
 
 
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