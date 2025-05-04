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Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ
Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах со своими помощниками выразил разочарование действиями президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке,... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T23:21+0300
2025-05-04T23:21+0300
политика
биньямин нетаньяху
дональд трамп
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах со своими помощниками выразил разочарование действиями президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно в частных беседах выразил разочарование действиями президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Нетаньяху, как сообщается, сказал своим помощникам, что, хотя Трамп говорит правильные вещи во время их встреч и телефонных разговоров, особенно по Ирану и Сирии, его шаги на практике не соответствуют этим заявлениям", - говорится в материале издания. В частности, по данным издания, израильский премьер выразил особую обеспокоенность тем, что Трамп поддерживает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении контроля над Сирией. Кроме того, отмечается, что Нетаньяху был недоволен решением Трампа начать переговоры с Ираном, а также теми уступками, которые администрация США была готова предложить Тегерану в определенные моменты. Ранее Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована.
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биньямин нетаньяху, дональд трамп
Политика, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
23:21 04.05.2025
 
Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ

Israel Hayom: Нетаньяху разочарован действиями Трампа на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министро Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах со своими помощниками выразил разочарование действиями президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно в частных беседах выразил разочарование действиями президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Нетаньяху, как сообщается, сказал своим помощникам, что, хотя Трамп говорит правильные вещи во время их встреч и телефонных разговоров, особенно по Ирану и Сирии, его шаги на практике не соответствуют этим заявлениям", - говорится в материале издания.
В частности, по данным издания, израильский премьер выразил особую обеспокоенность тем, что Трамп поддерживает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении контроля над Сирией.
Кроме того, отмечается, что Нетаньяху был недоволен решением Трампа начать переговоры с Ираном, а также теми уступками, которые администрация США была готова предложить Тегерану в определенные моменты.
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Ранее Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована.
 
ПолитикаБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
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