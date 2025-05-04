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Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ

Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху разочаровался в Трампе, утверждают израильские СМИ

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах со своими помощниками выразил разочарование действиями президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке,... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T23:21+0300

2025-05-04T23:21+0300

2025-05-04T23:21+0300

политика

биньямин нетаньяху

дональд трамп

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в частных беседах со своими помощниками выразил разочарование действиями президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщает газета Israel Hayom со ссылкой на источники. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху недавно в частных беседах выразил разочарование действиями президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Нетаньяху, как сообщается, сказал своим помощникам, что, хотя Трамп говорит правильные вещи во время их встреч и телефонных разговоров, особенно по Ирану и Сирии, его шаги на практике не соответствуют этим заявлениям", - говорится в материале издания. В частности, по данным издания, израильский премьер выразил особую обеспокоенность тем, что Трамп поддерживает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в укреплении контроля над Сирией. Кроме того, отмечается, что Нетаньяху был недоволен решением Трампа начать переговоры с Ираном, а также теми уступками, которые администрация США была готова предложить Тегерану в определенные моменты. Ранее Нетаньяху рассказал, на каких условиях еврейское государство согласилось бы с решением проблемы ядерной программы Ирана дипломатическим путем, заявив, что у Тегерана не должно быть возможности обогащать уран, а вся его ядерная инфраструктура должна быть демонтирована.

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биньямин нетаньяху, дональд трамп