https://1prime.ru/20250504/pensiya-856923226.html
Россиянам назвали пять случаев, когда пенсия может уменьшиться
Россиянам назвали пять случаев, когда пенсия может уменьшиться - 04.05.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали пять случаев, когда пенсия может уменьшиться
В некоторых случаях пенсия россиян может стать меньше. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T03:03+0300
2025-05-04T03:03+0300
2025-05-04T03:03+0300
пенсии
индексация пенсий
общество
людмила иванова-швец
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В некоторых случаях пенсия россиян может стать меньше. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, подобное может произойти, если были неправильно рассчитаны условия назначения пенсии."Например, если насчитали больше стажа работы, неправильно учли льготный стаж, то после выявления и исправления неточности размер пенсии могут уменьшить", - указала эксперт.Если же изначально стаж, наоборот, не досчитали, а потом внесли исправление, то пенсия может вырасти, отметила Иванова-Швец.Второй случай - отмена доплаты за иждивенцев."У пожилого человека на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, за что он получает доплату. Когда он достигнет возраста 18 лет, пенсионеру доплата уже не положена", - пояснила специалист.Также если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться."Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума", - отметила эксперт.Помимо прочего, по исполнительному документу может взиматься сумма для погашения различных задолженностей, но не более 50% пенсии. Если речь идет об алиментах, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то не более 70%.
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пенсии, индексация пенсий, общество , людмила иванова-швец, рэу им. г.в.плеханова
Пенсии, индексация пенсий, Общество , Людмила Иванова-Швец, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Россиянам назвали пять случаев, когда пенсия может уменьшиться
Доцент Иванова-Швец: для уменьшения пенсии есть ряд оснований
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В некоторых случаях пенсия россиян может стать меньше. Когда это возможно, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По ее словам, подобное может произойти, если были неправильно рассчитаны условия назначения пенсии.
"Например, если насчитали больше стажа работы, неправильно учли льготный стаж, то после выявления и исправления неточности размер пенсии могут уменьшить", - указала эксперт.
Если же изначально стаж, наоборот, не досчитали, а потом внесли исправление, то пенсия может вырасти, отметила Иванова-Швец.
Второй случай - отмена доплаты за иждивенцев.
"У пожилого человека на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, за что он получает доплату. Когда он достигнет возраста 18 лет, пенсионеру доплата уже не положена", - пояснила специалист.
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Также если пенсионер меняет место жительства и переезжает из региона, где региональные доплаты были выше, в регион с меньшими региональными доплатами, то сам размер пенсии не изменится, а вот доплата может уменьшиться.
"Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума", - отметила эксперт.
Помимо прочего, по исполнительному документу может взиматься сумма для погашения различных задолженностей, но не более 50% пенсии. Если речь идет об алиментах, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то не более 70%.