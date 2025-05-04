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Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы
Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших участников войны автоматически получат единовременную | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T03:02+0300
2025-05-04T03:02+0300
общество
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших участников войны автоматически получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Её получат те, чьи судьбы напрямую связаны с самыми трагичными и героическими страницами истории XX века. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы погибших в годы войны, а также вдовы умерших участников и инвалидов войны", - сказал РИА Новости Гаврилов. По словам депутата, в большинстве регионов средства поступают до начала майских праздников. "Тем, кто получает пенсии через банки, выплаты приходят по графику, а для тех, кто пользуется услугами "Почты России", - в зависимости от графика доставки пенсии. При этом заявления подавать не нужно: деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных", - уточнил он. Парламентарий отметил, что для тружеников тыла, совершеннолетних узников концлагерей и награжденных медалями за самоотверженный труд в годы войны предусмотрена сумма в 55 тысяч рублей. "Эти люди - не участники боевых действий, но именно они обеспечивали фронт, жили в условиях жесточайшей нехватки ресурсов и продолжали работать несмотря ни на что. К этой же категории отнесены официально признанные жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда", - подчеркнул Гаврилов. В этот перечень не вошли те, кто родился в военные годы и испытал на себе последствия блокады, все тяготы войны или эвакуации, но не подпадает под действующие льготные категории, указал собеседник агентства. "Именно они называются "детьми войны" - их детство проходило не только впроголодь и под гул сирен, дети оказывали огромную помощью, лично участвовали в боевых действиях, а некоторые даже становились Героями СССР. Они были известны как пионеры-герои. Существовали подпольные организации сопротивления фашистам из детей и молодёжи, дети помогали в производстве (сборке) необходимых военных деталей, занимались сбором пропитания для гражданского населения, многие дети работали вместо отцов ушедших на фронт, были целые детские бригады фронтового труда", - рассказал депутат. Гаврилов считает, что стоит рассмотреть вопрос о расширении круга получателей подобных выплат, поскольку реальность тех лет задела гораздо больше людей, среди которых "дети войны", чем сегодня охватывают действующие меры. "Важно продолжать выражать память не только в торжественных словах и парадах, но и в реальной заботе о тех, чья жизнь прошла под знаком великой Победы", - заключил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество , россия, москва, севастополь, госдума, кпрф, почта россии
Общество , Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, Госдума, КПРФ, Почта России
03:02 04.05.2025
 
Участникам войны автоматически выплатят 80 тысяч рублей к 80-летию Победы

Депутат Гаврилов: ветераны и вдовы умерших участников войны автоматически получат выплаты

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы умерших участников войны автоматически получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей к 80-летию Победы, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Её получат те, чьи судьбы напрямую связаны с самыми трагичными и героическими страницами истории XX века. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы погибших в годы войны, а также вдовы умерших участников и инвалидов войны", - сказал РИА Новости Гаврилов.
По словам депутата, в большинстве регионов средства поступают до начала майских праздников.
"Тем, кто получает пенсии через банки, выплаты приходят по графику, а для тех, кто пользуется услугами "Почты России", - в зависимости от графика доставки пенсии. При этом заявления подавать не нужно: деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных", - уточнил он.
Парламентарий отметил, что для тружеников тыла, совершеннолетних узников концлагерей и награжденных медалями за самоотверженный труд в годы войны предусмотрена сумма в 55 тысяч рублей. "Эти люди - не участники боевых действий, но именно они обеспечивали фронт, жили в условиях жесточайшей нехватки ресурсов и продолжали работать несмотря ни на что. К этой же категории отнесены официально признанные жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда", - подчеркнул Гаврилов.
В этот перечень не вошли те, кто родился в военные годы и испытал на себе последствия блокады, все тяготы войны или эвакуации, но не подпадает под действующие льготные категории, указал собеседник агентства.
"Именно они называются "детьми войны" - их детство проходило не только впроголодь и под гул сирен, дети оказывали огромную помощью, лично участвовали в боевых действиях, а некоторые даже становились Героями СССР. Они были известны как пионеры-герои. Существовали подпольные организации сопротивления фашистам из детей и молодёжи, дети помогали в производстве (сборке) необходимых военных деталей, занимались сбором пропитания для гражданского населения, многие дети работали вместо отцов ушедших на фронт, были целые детские бригады фронтового труда", - рассказал депутат.
Гаврилов считает, что стоит рассмотреть вопрос о расширении круга получателей подобных выплат, поскольку реальность тех лет задела гораздо больше людей, среди которых "дети войны", чем сегодня охватывают действующие меры. "Важно продолжать выражать память не только в торжественных словах и парадах, но и в реальной заботе о тех, чья жизнь прошла под знаком великой Победы", - заключил он.
 
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