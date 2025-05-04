https://1prime.ru/20250504/podmoskove-857251607.html
Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье
Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье - 04.05.2025, ПРАЙМ
Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье
Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T02:02+0300
2025-05-04T02:02+0300
2025-05-04T02:02+0300
энергетика
московская область
подмосковье
москва
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
"К концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей "Россети Московский регион", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Он отметил, что в ликвидации последствий аварии задействовано около 30 бригад.
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московская область, подмосковье, москва, андрей воробьев, россети московский регион
Энергетика, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Андрей Воробьев, Россети Московский регион
Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье
Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье в течение дня
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек.
"К концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей "Россети Московский регион", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360".
Он отметил, что в ликвидации последствий аварии задействовано около 30 бригад.