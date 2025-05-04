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Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье

Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье - 04.05.2025, ПРАЙМ

Электроснабжение в Подмосковье восстановят в воскресенье

Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T02:02+0300

2025-05-04T02:02+0300

2025-05-04T02:02+0300

энергетика

московская область

подмосковье

москва

андрей воробьев

россети московский регион

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Электроснабжение после аварии будет восстановлено в Подмосковье в воскресенье в течение дня, сообщил директор ПАО "Россети Московский регион" Александр Пятигор. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. "К концу дня 4 мая планируем все 53 населенных пункта включить, в которых осуществляется электроснабжение от сетей "Россети Московский регион", - сказал Пятигор в интервью телеканалу "360". Он отметил, что в ликвидации последствий аварии задействовано около 30 бригад.

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