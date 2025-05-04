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К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных - 04.05.2025, ПРАЙМ
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К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных
К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных - 04.05.2025, ПРАЙМ
К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных
К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T22:16+0300
2025-05-04T22:16+0300
происшествия
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меры
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. "К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.
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москва, пожар, меры
Происшествия, МОСКВА, пожар, меры
22:16 04.05.2025
 
К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных

На место пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных жителей

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае
© МЧС РФ
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
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27 апреля, 14:05
"К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.
 
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