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К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных

К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных - 04.05.2025, ПРАЙМ

К месту пожара в Москве направили автобусы для обогрева эвакуированных

К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T22:16+0300

2025-05-04T22:16+0300

2025-05-04T22:16+0300

происшествия

москва

пожар

меры

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. "К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.

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москва, пожар, меры