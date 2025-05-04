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FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева - 04.05.2025, ПРАЙМ
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FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева
FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева - 04.05.2025, ПРАЙМ
FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева
Непризнание Крыма и других новых территорий РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T03:32+0300
2025-05-04T03:32+0300
экономика
мировая экономика
энергетика
крым
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
financial times
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Непризнание Крыма и других новых территорий РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России, пишет британская газета Financial Times. "Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий - ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать - или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", - говорится в публикации. По мнению издания, при "идеальном" для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории Украины военных из стран "коалиции желающих" вдоль линии контроля и ускорение присоединения Украины к ЕС. "Если это неосуществимо, то было бы лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, чем к такому соглашению, которое включает формализацию... (присоединения - ред.) Крыма к России и, вероятно, других территорий тоже", - считает издание. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, крым, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, financial times, ес, washington post
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Financial Times, ЕС, Washington Post
03:32 04.05.2025
 
FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева

FT: признание Крыма российским останется лазейкой для агрессии Киева

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Непризнание Крыма и других новых территорий РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России, пишет британская газета Financial Times.
"Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий - ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать - или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", - говорится в публикации.
По мнению издания, при "идеальном" для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории Украины военных из стран "коалиции желающих" вдоль линии контроля и ускорение присоединения Украины к ЕС.
"Если это неосуществимо, то было бы лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, чем к такому соглашению, которое включает формализацию... (присоединения - ред.) Крыма к России и, вероятно, других территорий тоже", - считает издание.
Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаКРЫМУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинFinancial TimesЕСWashington Post
 
 
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