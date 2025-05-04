https://1prime.ru/20250504/priznanie-857251988.html

FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева

FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева - 04.05.2025, ПРАЙМ

FT: признание Крыма российским оставит лазейку для агрессии Киева

Непризнание Крыма и других новых территорий РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T03:32+0300

2025-05-04T03:32+0300

2025-05-04T03:32+0300

экономика

мировая экономика

энергетика

крым

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857251988.jpg?1746318757

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Непризнание Крыма и других новых территорий РФ российскими со стороны США или других стран оставит лазейку для украинской агрессии в мирном соглашении, позволив Киеву возобновить боевые действия против России, пишет британская газета Financial Times. "Соглашение, в котором избегается формальное признание сокращения (территорий - ред.) Украины со стороны США или другой страны, даст Киеву шанс воевать - или по меньшей мере вернуть территорию другими способами - в другой раз", - говорится в публикации. По мнению издания, при "идеальном" для Запада раскладе сделка также должна включать размещение на территории Украины военных из стран "коалиции желающих" вдоль линии контроля и ускорение присоединения Украины к ЕС. "Если это неосуществимо, то было бы лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, чем к такому соглашению, которое включает формализацию... (присоединения - ред.) Крыма к России и, вероятно, других территорий тоже", - считает издание. Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

крым

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, крым, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, financial times, ес, washington post