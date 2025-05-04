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Путин прокомментировал уход западных компаний из России - 04.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин прокомментировал уход западных компаний из России
Путин прокомментировал уход западных компаний из России - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал уход западных компаний из России
Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:44+0300
2025-05-04T12:44+0300
экономика
россия
мировая экономика
владимир путин
иностранные компании
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о ситуации три года назад, когда из страны массово уходили западные компании и у многих складывалось ощущение, что Россия может упасть в кризис.
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россия, мировая экономика, владимир путин, иностранные компании
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Владимир Путин, иностранные компании
12:44 04.05.2025
 
Путин прокомментировал уход западных компаний из России

Путин: когда западные компании уходили из России, рисков было много, страна справилась

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин IKEA в Москве
Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут - заделы для экономики были, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много, это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря о ситуации три года назад, когда из страны массово уходили западные компании и у многих складывалось ощущение, что Россия может упасть в кризис.
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ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВладимир Путининостранные компании
 
 
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