https://1prime.ru/20250504/putin-857256407.html

Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине

Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине - 04.05.2025, ПРАЙМ

Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине

Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T12:55+0300

2025-05-04T12:55+0300

2025-05-04T12:55+0300

политика

россия

запад

украина

владимир путин

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ. "Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.

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запад

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россия, запад, украина, владимир путин