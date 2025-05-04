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Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине
Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:55+0300
2025-05-04T12:55+0300
политика
россия
запад
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ. "Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
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россия, запад, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин
12:55 04.05.2025
 
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине

Путин: Запад не отреагировал на предупреждения, что привело к трагедиям на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ.
"Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
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