https://1prime.ru/20250504/putin-857256407.html
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине
Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:55+0300
2025-05-04T12:55+0300
2025-05-04T12:55+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ. "Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин назвал одну из причин начала трагических событий на Украине
Путин: Запад не отреагировал на предупреждения, что привело к трагедиям на Украине
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Запад должным образом не отреагировал на предупреждения, озвученные на Мюнхенской конференции, что в итоге и привело к трагическим событиям на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин сообщил, что на Мюнхенской конференции в 2007 году хотел донести до западных партнеров, что Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к РФ.
"Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали-то все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении", - сказал Путин.
Россия не готовилась специально к спецоперации, заявил Путин