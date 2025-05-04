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Путин оценил отношения российско-китайские отношения - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил отношения российско-китайские отношения
Путин оценил отношения российско-китайские отношения - 04.05.2025, ПРАЙМ
Путин оценил отношения российско-китайские отношения
Отношения России и КНР сегодня носят стратегический характер, в условиях мировой турбулентности укрепляют стабильность в мире, заявил президент России Владимир... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T13:31+0300
2025-05-04T13:31+0300
политика
россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР сегодня носят стратегический характер, в условиях мировой турбулентности укрепляют стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую китайскую стену, а мы построили такой общий фундамент наших отношений. И это сегодня работает особенно эффективно, потому что турбулентности в мире не убавилось, а только прибавилось. А у нас такие надежные, стабильные отношения, которые самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ и КНР.Кроме того, президент отметил, что на сегодняшний день государственные интересы стран во многом совпадают."Сегодня они, это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают", - сказал Путин.Российский лидер также добавил, что 25 лет назад, рассматривая отношения с Китаем, "на 100% трудно было сказать, какого качества будут отношения".
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россия, китай, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин
13:31 04.05.2025
 
Путин оценил отношения российско-китайские отношения

Путин: государственные интересы РФ и КНР на сегодняшний день во многом совпадают

© fotolia.com / daboost" Флаги Китай-Россия
 Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© fotolia.com / daboost
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Отношения России и КНР сегодня носят стратегический характер, в условиях мировой турбулентности укрепляют стабильность в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую китайскую стену, а мы построили такой общий фундамент наших отношений. И это сегодня работает особенно эффективно, потому что турбулентности в мире не убавилось, а только прибавилось. А у нас такие надежные, стабильные отношения, которые самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ и КНР.
Кроме того, президент отметил, что на сегодняшний день государственные интересы стран во многом совпадают.
"Сегодня они, это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают", - сказал Путин.
Российский лидер также добавил, что 25 лет назад, рассматривая отношения с Китаем, "на 100% трудно было сказать, какого качества будут отношения".
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