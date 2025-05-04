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Иран запустил новую ракету с дальностью 1200 км, сообщило Минобороны ИРИ
Иран запустил новую ракету с дальностью 1200 км, сообщило Минобороны ИРИ - 04.05.2025, ПРАЙМ
Иран запустил новую ракету с дальностью 1200 км, сообщило Минобороны ИРИ
Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T22:20+0300
2025-05-04T22:20+0300
2025-05-04T22:20+0300
вооружения
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запуск
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ТЕГЕРАН, 4 мая – ПРАЙМ. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде. "Наконец, используя опыт операций "Искреннее обещание 1" и "Искреннее обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.
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иран, запуск, баллистическая ракета
Вооружения, ИРАН, запуск, баллистическая ракета
Иран запустил новую ракету с дальностью 1200 км, сообщило Минобороны ИРИ
Глава МО Насирзаде: Иран запустил новую баллистическую ракету дальностью 1200 км
ТЕГЕРАН, 4 мая – ПРАЙМ. Иран произвёл запуск новой баллистической ракеты "Ghassem Basir" с дальностью полёта 1200 километров, заявил иранский министр обороны генерал Азиз Насирзаде.
"Наконец, используя опыт операций "Искреннее обещание 1" и "Искреннее обещание 2", мы недавно успешно испытали новую баллистическую ракету. Эта ракета находит конкретную цель среди множества и поражает ее без отклонения даже на метр и без использования навигационной системы GPS", - передает слова Насирзаде агентство IRIB.
Товарооборот России и Ирана вырос на 16,2%