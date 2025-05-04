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Трамп рассказал о функционале Рубио
Трамп рассказал о функционале Рубио - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о функционале Рубио
Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T20:04+0300
2025-05-04T20:04+0300
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политика
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марко рубио
нацбезопасность
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, одновременно возглавляя госдепартамент. "Он мог бы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности оставить Рубио на посту главы госдепа и советника по национальной безопасности на неограниченное время. Трамп добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях "Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека", - заключил он. В четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
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дональд трамп, марко рубио, нацбезопасность, госдеп
Политика, Дональд Трамп, Марко Рубио, нацбезопасность, Госдеп
Трамп рассказал о функционале Рубио
Трамп: Рубио может остаться советником по нацбезопасности, возглавляя Госдеп
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что государственный секретарь страны Марко Рубио может сохранить за собой пост советника главы Белого дома по национальной безопасности, одновременно возглавляя госдепартамент.
"Он мог бы", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News, говоря о возможности оставить Рубио на посту главы госдепа и советника по национальной безопасности на неограниченное время.
Трамп добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях
"Генри Киссинджер делал и то, и другое. Есть теория, что не нужно два человека", - заключил он.
Bloomberg узнал, как уход Уолтца ударит по Рубио
В четверг Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.