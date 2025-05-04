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Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля
Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля - 04.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля
Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T13:47+0300
2025-05-04T13:47+0300
экономика
финансы
россия
эльвира набиуллина
банки
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в 2027 году, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты - 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем. "Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года - в лучшем случае. Более реалистично - в 2027 году", - отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля. В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка". Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч. Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. "Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета - это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой", - полагает Войлуков. "Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов", - считает эксперт.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банки, банк россии, цифровой рубль
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банки, Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
13:47 04.05.2025
 
Эксперт оценил сроки массового внедрения цифрового рубля

Войлуков: пользоваться цифровыми рублями можно будет во второй половине 2026 года

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне смогут начать использовать цифровые рубли во второй половине следующего года, если рассматривать оптимистичный сценарий, а в более реалистичном - в 2027 году, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты - 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями для каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.
"Россияне действительно смогут начать пользоваться цифровым рублем, но, скорее всего, это произойдет во второй половине следующего года - в лучшем случае. Более реалистично - в 2027 году", - отмечает Войлуков, оценивая сроки массового внедрения цифрового рубля.
В конце прошлого года число банков-участников пилота операций с реальными цифровыми рублями увеличилось с 12 до 15 банков. К тестированию присоединились три участника: Сбербанк, Т-Банк и банк "Точка". Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в апреле сообщала, что около 50 юридических лиц открыли счета в цифровых рублях в рамках тестирования, а число физических лиц, совершающих операции с цифровым рублем, выросло до 2 тысяч.
Говоря о том, начнут ли россияне охотно использовать цифровые рубли или проявят осторожность, эксперт считает, что в целом большинство россиян воспримут технологию с осторожностью. "Во-первых, цифровой рубль не дает ощутимых преимуществ по сравнению с существующими платежными средствами. Во-вторых, используются QR-коды, что требует стабильной связи и хорошего интернета - это делает оплату менее удобной и медленнее по сравнению с привычной банковской картой", - полагает Войлуков.
"Скорее всего, цифровой рубль заинтересует тех, кто уже привык платить через СБП и QR-коды. Но массовое использование будет зависеть от того, какие преимущества предложат ЦБ и банки, выступающие в качестве технических операторов", - считает эксперт.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
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ЭкономикаФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанкиБанк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
 
 
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