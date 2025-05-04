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Трамп допустил введение дополнительных санкций в отношении России - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп допустил введение дополнительных санкций в отношении России
Трамп допустил введение дополнительных санкций в отношении России - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил введение дополнительных санкций в отношении России
Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T21:11+0300
2025-05-04T21:17+0300
политика
дональд трамп
сша
законопроект
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении дополнительных санкций против России. В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. "Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США. Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине. Ранее Блумберг сообщал о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса. Президент РФ Владимир Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины. Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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дональд трамп, сша, законопроект, санкции против рф
Политика, Дональд Трамп, США, законопроект, санкции против РФ
21:11 04.05.2025 (обновлено: 21:17 04.05.2025)
 
Трамп допустил введение дополнительных санкций в отношении России

Трамп допустил подписание законопроекта о введении новых санкций против России

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил в будущем подписание законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении дополнительных санкций против России.
В интервью телеканалу NBC News главу Белого дома спросили, поддержит ли он и подпишет ли законопроект Грэма* о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
"Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку. Мы считаем, что довольно близки (к этому)", - отметил президент США.
Трамп добавил, что США хотят спасти много жизней и сохранить "много денег", которые сейчас тратят в рамках конфликта на Украине.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Трамп пригрозил вторичными санкциями импортерам иранской нефти
1 мая, 21:38
Ранее Блумберг сообщал о том, что Грэм* продвигает среди членов сената США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на импортируемые в США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, предлагается запретить гражданам США участвовать в сделках по покупке российских долговых бумаг. Агентство отмечало, что республиканцу уже удалось заручиться поддержкой 72 членов верхней палаты конгресса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в январе, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва продолжает доверительные контакты с Вашингтоном и видит, что по ряду важнейших вопросов американская сторона ее слышит, при этом невозможно отрицать недоговороспособность, которую демонстрирует Киев.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны и включают вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины.
Россия неоднократно заявляла, что считает незаконными введенные против нее санкции. В Москве также отмечали, что Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
ПолитикаДональд ТрампСШАзаконопроектсанкции против РФ
 
 
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