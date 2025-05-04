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На Украине обвинили СБУ в инсценировке покушения на националиста - 04.05.2025, ПРАЙМ
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На Украине обвинили СБУ в инсценировке покушения на националиста
На Украине обвинили СБУ в инсценировке покушения на националиста - 04.05.2025, ПРАЙМ
На Украине обвинили СБУ в инсценировке покушения на националиста
Украинский журналист Владимира Бойко, служащий в ВСУ, выдвинул версию, что покушение на бывшего главаря одесского филиала террористической организации "Правый... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T21:05+0300
2025-05-04T21:08+0300
происшествия
украина
покушение
ультранационалисты
сбу
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Украинский журналист Владимира Бойко, служащий в ВСУ, выдвинул версию, что покушение на бывшего главаря одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ) Сергея Стерненко является инсценировкой СБУ. Стерненко 1 мая заявил, что на него якобы совершено нападение. Никаких подробностей инцидента он не привел. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко задержана. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что задержанная была якобы завербована СБУ, где ее убедили, что Стерненко - предатель и его нужно ликвидировать. "Людмиле Чемерской, которую сбушники завербовали для "покушения" на Стерненко, без всяких на то оснований сообщили о подозрении в государственной измене, чтобы это дело снова расследовалось не в полиции, а в СБУ. Потому что агенту Стерненко скоро баллотироваться в Верховную раду, а у него нет ни удостоверения участника боевых действий (УБД), ни ранения - только постановление... военкомата Одессы о розыске за уклонение от мобилизации. А теперь у Стерненко будет ореол мученика", - приводит слова Бойко "Страна.ua" в Telegram-канале. По данным Бойко, Стерненко работал с СБУ до 2017 года, пока не был исключён из одесской областной организации "Правого сектора". Как сообщает журналист, Стерненко выведен из агентурной сети СБУ после попытки приобрести удостоверение участника боевых действий, а в феврале 2021 года снова вернулся в агентский аппарат СБУ. Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора", был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
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украина, покушение, ультранационалисты, сбу
Происшествия, УКРАИНА, покушение, ультранационалисты, СБУ
21:05 04.05.2025 (обновлено: 21:08 04.05.2025)
 
На Украине обвинили СБУ в инсценировке покушения на националиста

Украинский журналист Бойко: покушение на Стерненко - постановка СБУ

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Украинский журналист Владимира Бойко, служащий в ВСУ, выдвинул версию, что покушение на бывшего главаря одесского филиала террористической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ) Сергея Стерненко является инсценировкой СБУ.
Стерненко 1 мая заявил, что на него якобы совершено нападение. Никаких подробностей инцидента он не привел. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что нападавшая на Стерненко задержана. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что задержанная была якобы завербована СБУ, где ее убедили, что Стерненко - предатель и его нужно ликвидировать.
"Людмиле Чемерской, которую сбушники завербовали для "покушения" на Стерненко, без всяких на то оснований сообщили о подозрении в государственной измене, чтобы это дело снова расследовалось не в полиции, а в СБУ. Потому что агенту Стерненко скоро баллотироваться в Верховную раду, а у него нет ни удостоверения участника боевых действий (УБД), ни ранения - только постановление... военкомата Одессы о розыске за уклонение от мобилизации. А теперь у Стерненко будет ореол мученика", - приводит слова Бойко "Страна.ua" в Telegram-канале.
По данным Бойко, Стерненко работал с СБУ до 2017 года, пока не был исключён из одесской областной организации "Правого сектора". Как сообщает журналист, Стерненко выведен из агентурной сети СБУ после попытки приобрести удостоверение участника боевых действий, а в феврале 2021 года снова вернулся в агентский аппарат СБУ.
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Стерненко с 2014 по 2017 годы возглавлял одесский филиал "Правого сектора", был фигурантом уголовных дел на Украине - его обвиняли в похищении человека и убийстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ПроисшествияУКРАИНАпокушениеультранационалистыСБУ
 
 
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