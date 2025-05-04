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Словакия не будет повышать расходы на оборону в ущерб нуждам населения

Словакия не будет повышать расходы на оборону в ущерб нуждам населения - 04.05.2025, ПРАЙМ

Словакия не будет повышать расходы на оборону в ущерб нуждам населения

Словакия не хотела бы повышать расходы на оборону в ущерб социальным нуждам населения, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T09:17+0300

2025-05-04T09:17+0300

2025-05-04T09:30+0300

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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Словакия не хотела бы повышать расходы на оборону в ущерб социальным нуждам населения, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. “Мы не хотим повышать расходы на оборону в Словакии в ущерб социальным нуждам граждан. Мы понимаем, что эта область (обороны – ред.) постоянно модернизуется, приходят новые технологии, если хотите иметь современную армию – то вы должны в нее инвестировать. Но хочу здесь отметить особо важный момент: НАТО часто использует определение, что это оборонительный альянс. Все расходы идут на улучшение оборонительных планов, на создание орудий обороны, а не на начало наступательных действий”, - рассказал собеседник агентства. По словам Гашпара, власти Словакии отдают предпочтение вкладывать средства из бюджета на оборону в инфраструктуру двойного назначения, которая также может послужить мирным целям. При этом он отметил, что считает невозможным призывы в ЕС повысить расходы на оборону выше уровня 2% ВВП. “Если мы и будем повышать расходы, то хотим пустить эти финансы на проекты двойного назначения. Это значит, построим больницу, которая в случае войны будет в приоритетном порядке лечить военных, но в мирное время будет открыта для гражданского населения. Надо починить множество мостов – пусть это будет также в рамках двойного назначения. Пусть ими пользуются и гражданские службы, но они должны быть готовы для переправы военной техники”, - подчеркнул он.

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словакия, нато, ес, оборона, расходы на оборону