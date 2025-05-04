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"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС
Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T17:57+0300
2025-05-04T17:57+0300
2025-05-04T18:04+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический обозреватель Сергей Веселовский. "Мне кажется, у нас нервы крепкие, а вот у американцев и европейцев могут не выдержать, - отметил Веселовский, комментируя угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. - И именно они могут долбануть по Украине".При этом политобозреватель не исключил такой вероятности, что Российская Федерация еще будет вынуждена в Совете Безопасности ООН "обсуждать, как не допустить удара по русским городам", в числе которых Веселовский назвал, в частности, Киев, Днепропетровск и Одессу.
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Политика, США, Евросоюз, УКРАИНА, удар, мнение
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС
Веселовский: США и ЕС, не выдержав угроз Киева, могут сами ударить по Украине
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik
высказал политический обозреватель Сергей Веселовский.
"Мне кажется, у нас нервы крепкие, а вот у американцев и европейцев могут не выдержать, - отметил Веселовский, комментируя угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. - И именно они могут долбануть по Украине".
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При этом политобозреватель не исключил такой вероятности, что Российская Федерация еще будет вынуждена в Совете Безопасности ООН "обсуждать, как не допустить удара по русским городам", в числе которых Веселовский назвал, в частности, Киев, Днепропетровск и Одессу.