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"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС - 04.05.2025, ПРАЙМ
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"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС
Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T17:57+0300
2025-05-04T18:04+0300
политика
сша
евросоюз
украина
удар
мнение
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический обозреватель Сергей Веселовский. "Мне кажется, у нас нервы крепкие, а вот у американцев и европейцев могут не выдержать, - отметил Веселовский, комментируя угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. - И именно они могут долбануть по Украине".При этом политобозреватель не исключил такой вероятности, что Российская Федерация еще будет вынуждена в Совете Безопасности ООН "обсуждать, как не допустить удара по русским городам", в числе которых Веселовский назвал, в частности, Киев, Днепропетровск и Одессу.
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сша, евросоюз, украина, удар, мнение
Политика, США, Евросоюз, УКРАИНА, удар, мнение
17:57 04.05.2025 (обновлено: 18:04 04.05.2025)
 
"Могут сами долбануть по Украине". Эксперты усомнились в выдержке США и ЕС

Веселовский: США и ЕС, не выдержав угроз Киева, могут сами ударить по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз могут не выдержать угроз главы киевского режима Владимира Зеленского относительно парада Победы в Москве и нанести удар по Украине. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политический обозреватель Сергей Веселовский.
"Мне кажется, у нас нервы крепкие, а вот у американцев и европейцев могут не выдержать, - отметил Веселовский, комментируя угрозы Зеленского нанести удар по Москве 9 мая. - И именно они могут долбануть по Украине".
Флаг США
В США назвали условие выхода из переговоров по Украине
2 мая, 22:58
При этом политобозреватель не исключил такой вероятности, что Российская Федерация еще будет вынуждена в Совете Безопасности ООН "обсуждать, как не допустить удара по русским городам", в числе которых Веселовский назвал, в частности, Киев, Днепропетровск и Одессу.
 
ПолитикаСШАЕвросоюзУКРАИНАудармнение
 
 
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