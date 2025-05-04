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Трамп допустил выход из переговоров по урегулированию украинского конфликта
Трамп допустил выход из переговоров по урегулированию украинского конфликта - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил выход из переговоров по урегулированию украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает возможности выхода из переговоров по урегулированию украинского конфликта. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T17:14+0300
2025-05-04T17:14+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает возможности выхода из переговоров по урегулированию украинского конфликта."Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", - сообщил Трамп, комментируя возможность выхода из переговорного процесса. При этом американский лидер добавил, что порой ощущает приближение к такому решению, но затем случаются "позитивные вещи", которые меняют ситуацию.Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса, если не будет достигнут реальный прогресс на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, сообщил о намерении США в течение ближайших 100 дней активно добиваться запуска прямого диалога между Росией и Украиной. Позже, в пятницу, Брюс вновь предупредила о возможности выхода США из переговоров при отсутствии существенных сдвигов.Президент России Владимир Путин в конце января заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине с любой стороной при условии взаимного стремления сторон к компромиссу. Однако, по его словам, ключевым вопросом остается легитимность подписания итоговых документов. Путин подчеркнул, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, и он не имеет юридического права на подписание соглашений. Кроме того, российский лидер напомнил, что в силе остается указ Зеленского о запрете переговоров с Россией. Для его отмены, по мнению Путина, потребуется решение Верховной рады. В случае, если Зеленский выразит готовность к участию в процессе, Москва, по словам президента, может выделить для этого специальную переговорную группу. В апреле на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Путин вновь подтвердил готовность начать диалог с Украиной без предварительных условий.
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Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ, переговоры, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп допустил выход из переговоров по урегулированию украинского конфликта
Трамп заявил, что однажды США могут выйти из переговоров по урегулированию на Украине
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает возможности выхода из переговоров по урегулированию украинского конфликта.
"Придет время, когда я скажу: хорошо, продолжайте, продолжайте вести себя глупо… настанет время, когда я могу это сказать", - сообщил Трамп, комментируя возможность выхода из переговорного процесса. При этом американский лидер добавил, что порой ощущает приближение к такому решению, но затем случаются "позитивные вещи", которые меняют ситуацию.
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса, если не будет достигнут реальный прогресс на пути к миру. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, сообщил о намерении США в течение ближайших 100 дней активно добиваться запуска прямого диалога между Росией и Украиной. Позже, в пятницу, Брюс вновь предупредила о возможности выхода США из переговоров при отсутствии существенных сдвигов.
Президент России Владимир Путин в конце января заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине с любой стороной при условии взаимного стремления сторон к компромиссу. Однако, по его словам, ключевым вопросом остается легитимность подписания итоговых документов. Путин подчеркнул, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, и он не имеет юридического права на подписание соглашений. Кроме того, российский лидер напомнил, что в силе остается указ Зеленского о запрете переговоров с Россией. Для его отмены, по мнению Путина, потребуется решение Верховной рады. В случае, если Зеленский выразит готовность к участию в процессе, Москва, по словам президента, может выделить для этого специальную переговорную группу. В апреле на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Путин вновь подтвердил готовность начать диалог с Украиной без предварительных условий.
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