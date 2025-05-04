https://1prime.ru/20250504/tramp-857259474.html

"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине

"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона достигла значительного прогресса в переговорах по украинскому конфликту с одной из сторон, в то... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T17:42+0300

2025-05-04T17:42+0300

2025-05-04T17:42+0300

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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона достигла значительного прогресса в переговорах по украинскому конфликту с одной из сторон, в то время как диалог с другой стороной продвигается медленнее."Я считаю, что мы находимся ближе с одной стороной и возможно не так близко с другой", - сообщил он в интервью телеканалу NBC News, комментируя екущее состояние переговорного процесса.Несмотря на неравномерный прогресс, глава Белого дома выразил уверенность в том, что возможность мирного урегулирования сохраняется. Он подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на достижение соглашения, несмотря на сохраняющиеся сложности.Кроме того, Трамп добавил, что перспективы разрешения конфликта остаются позитивными."Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать", - заявил американский лидер.Тем не менее, Трамп предупредил, что переговорам может помешать глубокая вражда между участниками конфликта. По его словам, "огромная ненависть" между сторонами способна поставить под угрозу все усилия по достижению мира.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы начать переговоры с Киевом без предварительных условий. В рамках этих усилий Россия объявила о перемирии по случаю 80-й годовщиной Победы. По сообщению Кремля, перемирие будет действовать с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая, и в течение этого времени боевые действия будут приостановлены.Глав МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что инициатива Путина должна рассматриваться как шаг к началу прямого диалога. При этом он отметил, что требуемое Киевом 30-дневное перемирие в данном контексте "рассматривается как предварительное условие".

https://1prime.ru/20250504/tramp-857259089.html

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сша, дональд трамп, россия, украина, владимир путин