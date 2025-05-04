https://1prime.ru/20250504/turtsiya-857253544.html
Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента
Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента - 04.05.2025, ПРАЙМ
Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента
Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak parti) не возражает, чтобы президентские выборы в республике состоялись в ноябре 2027 года, сообщила... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T08:58+0300
2025-05-04T08:58+0300
2025-05-04T08:58+0300
турция
реджеп тайип эрдоган
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75809/87/758098727_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_10138e08cbd1e0c5c094cb3bbfbde81a.jpg
АНКАРА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak parti) не возражает, чтобы президентские выборы в республике состоялись в ноябре 2027 года, сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в партии. Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) заявила ранее, что собрала более 12 миллионов подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Источники в партии заявили: "мы на всех платформах говорим, что выборы состоятся в 2028 году, но мы не возражаем против того, чтобы выборы состоялись в ноябре 2027 года. В любом случае, если на повестке дня стоит вопрос о переизбрании президента, решение о выборах должен принять парламент", - пишет издание. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://1prime.ru/20250503/turtsiya-857238666.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75809/87/758098727_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_02618a4ceeada63b2b06a8cae09cafe7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, реджеп тайип эрдоган, выборы
ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Выборы
Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента
Türkiye: правящая партия Турции не против досрочных выборов президента в 2027 году
АНКАРА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak parti) не возражает, чтобы президентские выборы в республике состоялись в ноябре 2027 года, сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в партии.
Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) заявила ранее, что собрала более 12 миллионов подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
"Источники в партии заявили: "мы на всех платформах говорим, что выборы состоятся в 2028 году, но мы не возражаем против того, чтобы выборы состоялись в ноябре 2027 года. В любом случае, если на повестке дня стоит вопрос о переизбрании президента, решение о выборах должен принять парламент", - пишет издание.
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
Турция может объявить о "хороших новостях" по разведработам в Черном море