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Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента

Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента - 04.05.2025, ПРАЙМ

Правящая партия Турции не исключила досрочных выборов президента

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak parti) не возражает, чтобы президентские выборы в республике состоялись в ноябре 2027 года, сообщила... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T08:58+0300

2025-05-04T08:58+0300

2025-05-04T08:58+0300

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящая турецкая Партия справедливости и развития (Ak parti) не возражает, чтобы президентские выборы в республике состоялись в ноябре 2027 года, сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники в партии. Крупнейшая турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) заявила ранее, что собрала более 12 миллионов подписей в поддержку досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Источники в партии заявили: "мы на всех платформах говорим, что выборы состоятся в 2028 году, но мы не возражаем против того, чтобы выборы состоялись в ноябре 2027 года. В любом случае, если на повестке дня стоит вопрос о переизбрании президента, решение о выборах должен принять парламент", - пишет издание. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://1prime.ru/20250503/turtsiya-857238666.html

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турция, реджеп тайип эрдоган, выборы