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Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину
Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину - 04.05.2025, ПРАЙМ
Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину
Отправка солдат НАТО на Украину может положить начало новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T08:26+0300
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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Отправка солдат НАТО на Украину может положить начало новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Гашпар считает, что Европа не до конца осознает изменение отношения США к России, а также то, что некоторые страны заинтересованы в эскалации конфликта.“Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - сообщил Гашпар. Депутат полагает, что главными сторонниками эскалации украинского конфликта являются Франция и Великобритания, в то время как малые страны ЕС понимают риски подобного шага. Он также напомнил, что введенные антироссийские санкции негативно сказались на экономической конкурентоспособности Европы.“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти", - отметил Гашпар, добавив, что на сегодняшний день европейские предприятия потеряли всякую конкурентоспособность. Он также выразил надежду, то этот процесс будет остановлен, и в Европе возобладает здравый смысл.После саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах некоторых участников коалиции отправить на Украину "силы сдерживания". Макрон подчеркнул, что эта франко-британская инициатива не заменит украинскую армию и не является миротворческой миссией. По словам Макрона, ее цель — сдерживание России путем размещения войск в стратегически важных местах, согласованных с Украиной. Французский лидер признал, что инициатива не пользуется всеобщей поддержкой, но консенсус для ее реализации не требуется.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о планах Запада разместить на Украине "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, что, по мнению СВР, будет означать фактическую оккупацию страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев требует согласия всех сторон конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, НАТО, ЕС, РОССИЯ, МИД РФ
Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину
Депутат Гашпар: отправка солдат НАТО на Украину приведет к новой мировой войне
МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Отправка солдат НАТО на Украину может положить начало новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Гашпар считает, что Европа не до конца осознает изменение отношения США к России, а также то, что некоторые страны заинтересованы в эскалации конфликта.
“Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - сообщил Гашпар.
Депутат полагает, что главными сторонниками эскалации украинского конфликта являются Франция и Великобритания, в то время как малые страны ЕС понимают риски подобного шага. Он также напомнил, что введенные антироссийские санкции негативно сказались на экономической конкурентоспособности Европы.
“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти", - отметил Гашпар, добавив, что на сегодняшний день европейские предприятия потеряли всякую конкурентоспособность. Он также выразил надежду, то этот процесс будет остановлен, и в Европе возобладает здравый смысл.
После саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах некоторых участников коалиции отправить на Украину "силы сдерживания". Макрон подчеркнул, что эта франко-британская инициатива не заменит украинскую армию и не является миротворческой миссией. По словам Макрона, ее цель — сдерживание России путем размещения войск в стратегически важных местах, согласованных с Украиной. Французский лидер признал, что инициатива не пользуется всеобщей поддержкой, но консенсус для ее реализации не требуется.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о планах Запада разместить на Украине "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, что, по мнению СВР, будет означать фактическую оккупацию страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев требует согласия всех сторон конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
"В Киеве может не наступить 10 мая". Украину предупредили насчет провокаций