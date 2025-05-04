https://1prime.ru/20250504/ukraina-857253107.html

Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину

Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину - 04.05.2025, ПРАЙМ

Словакия предупредила, чем обернется отправка солдат НАТО на Украину

Отправка солдат НАТО на Украину может положить начало новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T08:26+0300

2025-05-04T08:26+0300

2025-05-04T08:26+0300

политика

украина

европа

нато

ес

россия

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Отправка солдат НАТО на Украину может положить начало новой мировой войне, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Гашпар считает, что Европа не до конца осознает изменение отношения США к России, а также то, что некоторые страны заинтересованы в эскалации конфликта.“Эти намерения отправить солдат НАТО на Украину я считаю чем-то, что может привести к новой мировой войне. Не думаю, однако, что в странах Европы есть консенсус по этому вопросу”, - сообщил Гашпар. Депутат полагает, что главными сторонниками эскалации украинского конфликта являются Франция и Великобритания, в то время как малые страны ЕС понимают риски подобного шага. Он также напомнил, что введенные антироссийские санкции негативно сказались на экономической конкурентоспособности Европы.“Европа (чувствует себя – ред.) плохо в экономическом плане, мы не конкурентоспособны из-за того, что постоянно принимали санкции против России во имя какого-то отказа от энергии, от газа, от нефти", - отметил Гашпар, добавив, что на сегодняшний день европейские предприятия потеряли всякую конкурентоспособность. Он также выразил надежду, то этот процесс будет остановлен, и в Европе возобладает здравый смысл.После саммита "коалиции желающих" 27 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах некоторых участников коалиции отправить на Украину "силы сдерживания". Макрон подчеркнул, что эта франко-британская инициатива не заменит украинскую армию и не является миротворческой миссией. По словам Макрона, ее цель — сдерживание России путем размещения войск в стратегически важных местах, согласованных с Украиной. Французский лидер признал, что инициатива не пользуется всеобщей поддержкой, но консенсус для ее реализации не требуется.Ранее Служба внешней разведки РФ сообщала о планах Запада разместить на Украине "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек, что, по мнению СВР, будет означать фактическую оккупацию страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев требует согласия всех сторон конфликта.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://1prime.ru/20250503/provokatsiya-857248694.html

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, европа, нато, ес, россия, мид рф