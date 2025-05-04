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"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T13:58+0300
2025-05-04T13:58+0300
2025-05-04T13:58+0300
политика
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БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине.Фицо заявил на пресс-конференции, что подобные соглашения заключаются для достижения определенных целей.“Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, - сказал премьер-министр.Кроме того, он подчеркнул, что подписание этого соглашения с высокой вероятностью свидетельствует о намерении продолжать конфликт с целью дальнейшей эскалации.
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украина, владимир зеленский, сша, словакия, роберт фицо
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США
Фицо: Зеленский за счет сделки по ресурсам хочет добиться продолжения конфликта
БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине.
Фицо заявил на пресс-конференции, что подобные соглашения заключаются для достижения определенных целей.
“Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, - сказал премьер-министр.
Кроме того, он подчеркнул, что подписание этого соглашения с высокой вероятностью свидетельствует о намерении продолжать конфликт с целью дальнейшей эскалации.
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