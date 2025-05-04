Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США - 04.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250504/ukraina-857257123.html
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T13:58+0300
2025-05-04T13:58+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
словакия
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине.Фицо заявил на пресс-конференции, что подобные соглашения заключаются для достижения определенных целей.“Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, - сказал премьер-министр.Кроме того, он подчеркнул, что подписание этого соглашения с высокой вероятностью свидетельствует о намерении продолжать конфликт с целью дальнейшей эскалации.
https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857253304.html
украина
сша
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, словакия, роберт фицо
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
13:58 04.05.2025
 
"Купил войну". В Словакии прокомментировали сделку Украины и США

Фицо: Зеленский за счет сделки по ресурсам хочет добиться продолжения конфликта

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что сделка Владимира Зеленского с США по редкоземельным металлам направлена на продолжение конфликта на Украине.
Фицо заявил на пресс-конференции, что подобные соглашения заключаются для достижения определенных целей.
“Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире”, - сказал премьер-министр.
Кроме того, он подчеркнул, что подписание этого соглашения с высокой вероятностью свидетельствует о намерении продолжать конфликт с целью дальнейшей эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
08:41
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАСЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала