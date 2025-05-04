https://1prime.ru/20250504/ukraina-857258294.html

Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ

Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ

Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ

Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T16:10+0300

2025-05-04T16:10+0300

2025-05-04T16:10+0300

вооружения

украина

израиль

германия

сергей лавров

нато

мид рф

вооружение

пво

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США. По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей. "Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание. Один из чиновников заявил газете, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте. Как пишет издание, согласно экспортным правилам США, для любых поставок американских систем Patriot требуется одобрение Вашингтона, даже если они поступают через другие страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250429/rumyniya-857118139.html

украина

израиль

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, израиль, германия, сергей лавров, нато, мид рф, вооружение, пво