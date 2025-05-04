Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250504/ukraina-857258294.html
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ - 04.05.2025, ПРАЙМ
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ
Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:10+0300
2025-05-04T16:10+0300
вооружения
украина
израиль
германия
сергей лавров
нато
мид рф
вооружение
пво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США. По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей. "Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание. Один из чиновников заявил газете, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте. Как пишет издание, согласно экспортным правилам США, для любых поставок американских систем Patriot требуется одобрение Вашингтона, даже если они поступают через другие страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250429/rumyniya-857118139.html
украина
израиль
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, израиль, германия, сергей лавров, нато, мид рф, вооружение, пво
Вооружения, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ, вооружение, ПВО
16:10 04.05.2025
 
Украина получит еще несколько систем ПВО Patriot, пишут СМИ

NYT: Киев получит одну систему ПВО Patriot из Израиля и еще одну из Германии или Греции

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции, сообщает газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США.
По словам двух чиновников, ожидается, что система из Израиля будет доставлена Украине к лету, и речь идет об одной из более старых моделей.
"Система ПВО Patriot, базировавшаяся в Израиле, будет передана Украине после ремонта, также западные союзники обсуждают организацию передачи еще одной со стороны Германии или Греции", - сообщает издание.
Один из чиновников заявил газете, что две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте.
Как пишет издание, согласно экспортным правилам США, для любых поставок американских систем Patriot требуется одобрение Вашингтона, даже если они поступают через другие страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Румыния получит новую систему ПВО Patriot за счет грантов от стран НАТО
29 апреля, 11:16
 
ВооруженияУКРАИНАИЗРАИЛЬГЕРМАНИЯСергей ЛавровНАТОМИД РФвооружениеПВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала