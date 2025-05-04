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В Крыму отреагировали на слова Рубио о границах Украины
В Крыму отреагировали на слова Рубио о границах Украины - 04.05.2025, ПРАЙМ
В Крыму отреагировали на слова Рубио о границах Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T18:32+0300
2025-05-04T18:32+0300
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политика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины. Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет. "А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
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владимир константинов, крым, марко рубио, украина
Политика, Владимир Константинов, КРЫМ, Марко Рубио, УКРАИНА
В Крыму отреагировали на слова Рубио о границах Украины
Глава парламента Крыма отметил объективность слов Рубио о границах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал объективной оценкой заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины.
Ранее Рубио в интервью Fox News заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
"В заявлении Рубио звучит объективная оценка сложившейся реальности", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, российский статус Крыма и новых исторически регионов – объективная реальность и ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.
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"А есть ли смысл их официального признания? Если пообщаться с людьми, у них не стоит этот вопрос. Признает их кто-то, не признает — их это не особо беспокоит. Это уже Россия и всегда Россией останется, кто бы что ни признавал", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.