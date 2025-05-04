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Трамп рассказал о просьбах лидеров Евросоюза позвонить Путину
Трамп рассказал о просьбах лидеров Евросоюза позвонить Путину - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал о просьбах лидеров Евросоюза позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что главы стран Евросоюза просили его позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T22:03+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что главы стран Евросоюза просили его позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине, поскольку президент РФ якобы не отвечал на их звонки. "Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки", - сказал Трамп. Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и канцлера германии Олафа Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его диалог с Путиным может возобновиться, разговор может состояться "в подходящий момент", при этом в Кремле отметили, что запроса от французского лидера на телефонный разговор не было, никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было. В феврале 2025 года Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами по Украине, прекратили контакты с Москвой европейцы.
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дональд трамп, владимир путин, евросоюз, конфликт на украине
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Конфликт на Украине
Трамп рассказал о просьбах лидеров Евросоюза позвонить Путину
Трамп: лидеры ЕС часто просили позвонить Путину для решения конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что главы стран Евросоюза просили его позвонить российскому лидеру Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине, поскольку президент РФ якобы не отвечал на их звонки.
"Вы знаете, лидеры Евросоюза так много раз просили меня позвонить Путину, потому что он не отвечает на их звонки", - сказал Трамп.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом ранее подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта, но пока не удается договориться с Киевом.
"Хороший шанс". Трамп отметил прогресс в переговорах по Украине
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и канцлера германии Олафа Шольца состоялся 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина. В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его диалог с Путиным может возобновиться, разговор может состояться "в подходящий момент", при этом в Кремле отметили, что запроса от французского лидера на телефонный разговор не было, никаких реальных шагов в этом направлении сделано не было. В феврале 2025 года Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами по Украине, прекратили контакты с Москвой европейцы.