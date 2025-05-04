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"Вот как мы работаем". Орбан напомнил об условии членства Украины в ЕС - 04.05.2025, ПРАЙМ
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"Вот как мы работаем". Орбан напомнил об условии членства Украины в ЕС
"Вот как мы работаем". Орбан напомнил об условии членства Украины в ЕС - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Вот как мы работаем". Орбан напомнил об условии членства Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни представители европейской бюрократии не определяют мнение венгерского народа,... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T14:21+0300
2025-05-04T14:21+0300
политика
венгрия
виктор орбан
украина
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни представители европейской бюрократии не определяют мнение венгерского народа, подчеркнув, что без участия Будапешта процесс вступления Украины в Европейский союз невозможен.Ранее в СМИ сообщалось, что Зеленский обвинил Венгрию в действиях, угрожающих интересам ЕС. По его словам, согласно опросам, большинство граждан Венгрии якобы поддерживают евроинтеграцию Украины.Однако, как отметил Орбан в в соцсети X ни Зеленский, "ни бюрократы в Брюсселе не решают то, что думает венгерский народ"."Без Венгрии нет никакого вступления Украины в ЕС. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Вот как мы работаем здесь", - написал Орбан.В Венгрии 14 апреля стартовал всеобщий опрос по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз. Анкеты рассылаются гражданам по почте и содержат следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Возможны два варианта ответа: "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги направят в Брюссель. В отличие от референдума, данная форма консультации не требует минимального порога явки.Ранее Орбан отмечал, что в ЕС стремятся принять Украину в блок к 2030 году, однако окончательное решение останется за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в ЕС может нанести ущерб венгерской экономике. Кроме того, премьер утверждает, что истинной целью ЕС является не поддержка Киева, а установление контроля над страной, в том числе путем затягивания конфликта. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за Европейский союз, однако против ускоренного принятия Украины в его состав, добавив, что без одобрения Венгрии членство Украины в ЕС невозможно.
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венгрия, виктор орбан, украина, владимир зеленский, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС
14:21 04.05.2025
 
"Вот как мы работаем". Орбан напомнил об условии членства Украины в ЕС

Орбан: без решения Венгрии Украине закрыт путь в Евросоюз

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Владимир Зеленский, ни представители европейской бюрократии не определяют мнение венгерского народа, подчеркнув, что без участия Будапешта процесс вступления Украины в Европейский союз невозможен.
Ранее в СМИ сообщалось, что Зеленский обвинил Венгрию в действиях, угрожающих интересам ЕС. По его словам, согласно опросам, большинство граждан Венгрии якобы поддерживают евроинтеграцию Украины.
Однако, как отметил Орбан в в соцсети X ни Зеленский, "ни бюрократы в Брюсселе не решают то, что думает венгерский народ".
"Без Венгрии нет никакого вступления Украины в ЕС. Каждый венгр скажет свое слово по этому вопросу. Нравится вам это или нет. Вот как мы работаем здесь", - написал Орбан.
В Венгрии 14 апреля стартовал всеобщий опрос по вопросу о вступлении Украины в Европейский союз. Анкеты рассылаются гражданам по почте и содержат следующий вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Возможны два варианта ответа: "да" или "нет". После завершения опроса в июне его итоги направят в Брюссель. В отличие от референдума, данная форма консультации не требует минимального порога явки.
Ранее Орбан отмечал, что в ЕС стремятся принять Украину в блок к 2030 году, однако окончательное решение останется за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в ЕС может нанести ущерб венгерской экономике. Кроме того, премьер утверждает, что истинной целью ЕС является не поддержка Киева, а установление контроля над страной, в том числе путем затягивания конфликта. Он подчеркнул, что Будапешт выступает за Европейский союз, однако против ускоренного принятия Украины в его состав, добавив, что без одобрения Венгрии членство Украины в ЕС невозможно.
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ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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