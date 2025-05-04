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В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая
В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая - 04.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая
Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T10:10+0300
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политика
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. "По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что российский и китайский лидеры планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.
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Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин, визит
В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая
Си Цзиньпин 7-10 мая посетит Россию по приглашению Путина
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
"По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что российский и китайский лидеры планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.
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