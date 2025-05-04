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В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая

В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая - 04.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T10:10+0300

2025-05-04T10:10+0300

2025-05-04T10:10+0300

политика

россия

китай

си цзиньпин

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визит

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента РФ Владимир Путина и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. "По приглашению президента России Владимира Путина председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что российский и китайский лидеры планируют подписать межправительственные и межведомственные документы.

https://1prime.ru/20250502/myaso-857226744.html

китай

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, визит