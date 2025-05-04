https://1prime.ru/20250504/vnukovo-857253872.html

На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения

На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ

На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T09:50+0300

2025-05-04T09:50+0300

2025-05-04T09:50+0300

внуково

москва

росавиация

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Он отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://1prime.ru/20250504/aeroporty-857251828.html

внуково

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