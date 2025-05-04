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На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
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На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения
На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T09:50+0300
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внуково
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росавиация
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Он отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://1prime.ru/20250504/aeroporty-857251828.html
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внуково, москва, росавиация
Внуково, МОСКВА, Росавиация
09:50 04.05.2025
 
На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения

Росавиация: на работу аэропорта Внуково введены временные ограничения

© Фото%Аэропорт Внуково
%Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу столичного аэропорта Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 МСК введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
Он отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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ВнуковоМОСКВАРосавиация
 
 
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