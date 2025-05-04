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В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 04.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T10:59+0300
2025-05-04T10:59+0300
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аэропорт внуково
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту "Внуково" в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал официальный представитель ведомства в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
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москва, аэропорт внуково, росавиация
МОСКВА, аэропорт Внуково, Росавиация
В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: во Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту "Внуково" в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал официальный представитель ведомства в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
На работу аэропорта Внуково ввели временные ограничения