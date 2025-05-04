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В Подмосковье восстановили электроснабжение после циклона

В Подмосковье восстановили электроснабжение после циклона - 04.05.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье восстановили электроснабжение после циклона

Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T16:04+0300

2025-05-04T16:04+0300

2025-05-04T16:04+0300

энергетика

россия

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москва

андрей воробьев

россети московский регион

электричество

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Электроснабжение в основной части Подмосковья, затронутой циклоном, восстановлено, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Четвертые сутки после циклона, последствия которого энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет. Нам удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий. Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор также поблагодарил коллег из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска, откуда на усиление "Россетей Московского региона" прибыли дополнительные бригады энергетиков. "Сейчас работы по так называемой "высокой стороне" почти завершены, продолжается восстановление фидеров — это высоковольтные линии по 110 киловатт, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров", - отметил Воробьев. Губернатор подчеркнул, что все бригады по ликвидации последствий аварии работают в круглосуточном режиме. "Что касается "низкой стороны" — это сети по 0,4 киловатт, которые подводят электричество к населенным пунктам. После восстановления фидеров, бригады переходят туда, там тоже много работы. Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена. Ситуация меняется к лучшему с каждым часом", - добавил Воробьев.

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