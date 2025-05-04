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Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование Победы в Москву

Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование Победы в Москву - 04.05.2025, ПРАЙМ

Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T00:17+0300

2025-05-04T00:17+0300

2025-05-04T00:17+0300

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БЕЛГРАД, 4 мая - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, заявил министр финансов Сербии Синиша Мали. Вучич ранее прервал поездку в США из-за недомогания и вернулся в Сербию. Во второй половине дня в субботу он вышел из Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде и сказал главе минфина, что чувствует себя лучше. "С тех пор как мы прилетели, я всякое прочитал - от того, что Вучич симулировал, чтобы избежать встречи с (президентом США Дональдом - ред.) Трампом, до того, что это предлог, чтобы не встречаться с (российским лидером Владимиром - ред.) Путиным... Единственное, что могу сказать, - зная его, с учётом того, что он держит слово, что будет там (в Москве - ред.), то он свое слово сдержит. Но я в данный момент этого не могу сказать", - заявил Мали в эфире Радио и телевидения Сербии, добавив, что в ближайшие день, два, три, когда поправится, президент Сербии обратится к общественности. По его словам, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. Вучич ранее заявлял, что рассчитывает на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ходе поездки на Флориду. Там он успел провести встречи с несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Затем ему стало плохо и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию, где был осмотрен в ВМА. По данным врачей Вучич имеет проблемы с давлением в последние 10 лет. Администрация президента Сербии пока не выступила с сообщением.

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общество , сербия, сша, белград, александр вучич, дональд трамп