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По данным еxit poll, на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер - 04.05.2025, ПРАЙМ
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По данным еxit poll, на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер
По данным еxit poll, на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер - 04.05.2025, ПРАЙМ
По данным еxit poll, на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер
Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T21:32+0300
2025-05-04T21:39+0300
политика
румыния
президентские выборы
оппозиция
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КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, следом идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан. В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. Центральное избирательное бюро разрешило проводить exit poll трем компаниям социологических исследований. "Exit poll компании Avangarde показывает, что на выборах президента Румынии Симион получает 30%, Антонеску и Дан - по 23%. Exit poll компании CURS показал, что Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 33,1% голосов, на втором месте кандидат от правящей коалиции Антонеску 22,9%", - передает результаты телеканал Digi 24. По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (совпадает с мск) в голосовании успели принять участие 53,21% избирателей, избирательные участки уже закрыты. На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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румыния, президентские выборы, оппозиция
Политика, РУМЫНИЯ, президентские выборы, Оппозиция
21:32 04.05.2025 (обновлено: 21:39 04.05.2025)
 
По данным еxit poll, на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер

Еxit poll: на выборах президента Румынии лидирует оппозиционер Симион

© Public Domain/Arlington National CemeteryФлаг Румынии
Флаг Румынии
© Public Domain/Arlington National Cemetery
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КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Результаты exit poll свидетельствуют, что на выборах президента Румынии лидирует глава оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, следом идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
Центральное избирательное бюро разрешило проводить exit poll трем компаниям социологических исследований.
"Exit poll компании Avangarde показывает, что на выборах президента Румынии Симион получает 30%, Антонеску и Дан - по 23%. Exit poll компании CURS показал, что Симион лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 33,1% голосов, на втором месте кандидат от правящей коалиции Антонеску 22,9%", - передает результаты телеканал Digi 24.
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По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (совпадает с мск) в голосовании успели принять участие 53,21% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
 
ПолитикаРУМЫНИЯпрезидентские выборыОппозиция
 
 
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