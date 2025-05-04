https://1prime.ru/20250504/vybory-857262588.html
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии с 43,98%, сообщил ЦИК
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии с 43,98%, сообщил ЦИК - 04.05.2025, ПРАЙМ
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии с 43,98%, сообщил ЦИК
Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 43,98% голосов, на... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T22:06+0300
2025-05-04T22:06+0300
2025-05-04T22:06+0300
политика
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КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 43,98% голосов, на втором месте - кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, у него 26,58% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 10,4% голосов. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Данные ЦИК показывают, что Симион набирает 43,98% голосов, Антонеску - 26,58% голосов, на третьем месте экс-премьер Виктор Понта с 14,08%, четвертое занимает мэр Бухареста Никушор Дан с 10,6% голосов. На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
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румыния, президентские выборы, лидер
Политика, РУМЫНИЯ, президентские выборы, Лидер
Оппозиционер Симион лидирует на выборах в Румынии с 43,98%, сообщил ЦИК
ЦИК : оппозиционер Симион лидирует на выборах президента Румынии с 43,98%
КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 43,98% голосов, на втором месте - кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, у него 26,58% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны после подсчета 10,4% голосов.
В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.
Данные ЦИК показывают, что Симион набирает 43,98% голосов, Антонеску - 26,58% голосов, на третьем месте экс-премьер Виктор Понта с 14,08%, четвертое занимает мэр Бухареста Никушор Дан с 10,6% голосов.
На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
В Румынии задержали корреспондента RT, сообщили СМИ
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.