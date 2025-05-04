https://1prime.ru/20250504/vybory-857263833.html

Лидер президентской гонки в Румынии посвятил свою победу Кэлину Джеорджеску

Лидер президентской гонки в Румынии посвятил свою победу Кэлину Джеорджеску - 04.05.2025, ПРАЙМ

Лидер президентской гонки в Румынии посвятил свою победу Кэлину Джеорджеску

Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, который по предварительным подсчетам Центрального избирательного бюро... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T23:05+0300

2025-05-04T23:05+0300

2025-05-04T23:05+0300

политика

румыния

президентские выборы

лидер

https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg

КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер оппозиционной в Румынии партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, который по предварительным подсчетам Центрального избирательного бюро (ЦИБ) лидирует в первом туре президентских выборов, заявил, что посвятил свою победу отстраненному от участия в выборах политику Кэлину Джеорджеску. В воскресенье в Румынии проходят президентские выборы. Данные ЦИК после подсчета 50,26% голосов показывают, что Симион набирает 42,28% голосов, кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску - 22,53% голосов, на третьем месте мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75%, четвертое занимает экс-премьер Виктор Понта с 14,75% голосов. "Я останусь, безусловно, преданным тому, кто по праву должен был занять президентское кресло – Кэлину Джеорджеску. Человеку, на которого миллионы из нас возлагали надежды. Заявляю здесь, перед румынами, что сдержу свое слово, потому что Румыния нуждается в его мудрости и видении. И поскольку я не хочу власти для себя, я здесь для возвращения к конституционному порядку, я хочу демократии, хочу нормальности. И у меня единственная цель - вернуть румынскому народу то, что у него отняли", - сказал Симион в видеообращении, которое транслировалось в режиме онлайн в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). Политик отметил, что в результаты exit poll он не верит и ждет окончательных официальных итогов голосования. "Мы ждем подсчета каждого бюллетеня, тогда мы точно узнаем итоговый результат и поймем, сколько румын пришли на выборы и оставили голос в графе 1, которая относится не ко мне, а к румынскому народу", - сказал Симион. Нынешние выборы связаны с самым громким политическим скандалом в Румынии, поскольку президент в стране должен был появиться еще до конца прошлого года, во второй тур тогда вышли прозападный политик Елена Ласкони и независимый кандидат Джеорджеску, однако конституционный суд страны отменил итоги голосования. Более того, лидера гонки Джеорджеску к повторным выборам ЦИК решил не допускать вовсе, несмотря на массовые протесты его сторонников. Отмена выборов привела к массовым протестам в декабре со стороны оппозиционных сил Румынии. Джеорджеску в марте объявил Симиона своим преемником на новых выборах. На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.* Запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250504/vybory-857262143.html

румыния

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, президентские выборы, лидер