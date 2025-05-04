Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США создадут новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем - 04.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250504/wsj-857258100.html
В США создадут новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем
В США создадут новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем - 04.05.2025, ПРАЙМ
В США создадут новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем
Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T15:52+0300
2025-05-04T15:53+0300
вооружения
китай
сша
армия
тайвань
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии. "Армия... создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта идея будет заключаться в том, чтобы эти силы рассредоточивались, поражали китайские цели с суши, собирали ценную информацию о зоне боевых действий и создавали возможности для маневра американских ВВС и ВМС", - пишет издание. По словам Кларка, в случае конфликта Китай может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав пространство в своих прибрежных водах слишком опасным для них - в публикации тактика называется A2/AD или "противодействие/запрет доступа". На случай подобного развития ситуации, по словам Кларка, армия США подготовила уже два новых подразделения, называемых многосферными оперативными группами, в то время как третье находится в процессе создания. Помогать подразделениям также должна артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon, одна из которых на данный момент уже размещена на Филиппинах и способна поразить цель на расстоянии вплоть до материкового Китая. Газета отмечает, что наиболее опасными очагами конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://1prime.ru/20250502/tramp-857232170.html
китай
сша
тайвань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, армия, тайвань
Вооружения, КИТАЙ, США, армия, Тайвань
15:52 04.05.2025 (обновлено: 15:53 04.05.2025)
 
В США создадут новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем

WSJ: США создадут мобильные подразделения для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Сухопутные войска (армия) США создают новые мобильные подразделения на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.
"Армия... создала новые гибкие подразделения для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов. В случае конфликта идея будет заключаться в том, чтобы эти силы рассредоточивались, поражали китайские цели с суши, собирали ценную информацию о зоне боевых действий и создавали возможности для маневра американских ВВС и ВМС", - пишет издание.
По словам Кларка, в случае конфликта Китай может попытаться ограничить участие военных кораблей и самолетов США в боевых действиях, сделав пространство в своих прибрежных водах слишком опасным для них - в публикации тактика называется A2/AD или "противодействие/запрет доступа".
На случай подобного развития ситуации, по словам Кларка, армия США подготовила уже два новых подразделения, называемых многосферными оперативными группами, в то время как третье находится в процессе создания. Помогать подразделениям также должна артиллерия, в том числе пусковые установки Typhon, одна из которых на данный момент уже размещена на Филиппинах и способна поразить цель на расстоянии вплоть до материкового Китая.
Газета отмечает, что наиболее опасными очагами конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13%
2 мая, 17:55
 
ВооруженияКИТАЙСШАармияТайвань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала