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"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
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"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T08:41+0300
2025-05-04T08:41+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
госдума
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада Победы в Москве.Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву. Это заявление было сделано в присутствии группы журналистов, включая корреспондента AFP."Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости. Шеремет также отметил, что угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, которые собираются посетить парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ставят его на один уровень с самыми жестокими международными террористами.
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украина, владимир зеленский, россия, госдума
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Госдума
08:41 04.05.2025
 
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы

Шеремет: Зеленский, угрожая зарубежным гостям в Москве на 9 мая, ведет себя как преступник

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада Победы в Москве.
Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву. Это заявление было сделано в присутствии группы журналистов, включая корреспондента AFP.
"Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости.
Шеремет также отметил, что угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, которые собираются посетить парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ставят его на один уровень с самыми жестокими международными террористами.
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯГосдума
 
 
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