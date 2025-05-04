https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857253304.html
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T08:41+0300
2025-05-04T08:41+0300
2025-05-04T08:41+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада Победы в Москве.Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву. Это заявление было сделано в присутствии группы журналистов, включая корреспондента AFP."Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости. Шеремет также отметил, что угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, которые собираются посетить парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ставят его на один уровень с самыми жестокими международными террористами.
https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857238267.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, россия, госдума
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Госдума
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы
Шеремет: Зеленский, угрожая зарубежным гостям в Москве на 9 мая, ведет себя как преступник
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада Победы в Москве.
Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву. Это заявление было сделано в присутствии группы журналистов, включая корреспондента AFP.
"Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости.
Шеремет также отметил, что угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, которые собираются посетить парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ставят его на один уровень с самыми жестокими международными террористами.
"Под угрозой устранения". На Западе озвучили, что скоро ждет Зеленского