https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857253304.html

"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы

"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T08:41+0300

2025-05-04T08:41+0300

2025-05-04T08:41+0300

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал угрозы Владимира Зеленского трусливым преступником после его высказываний в адрес участников парада Победы в Москве.Ранее агентство Agence France-Presse сообщило, что Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни празднования 80-летия Победы. Зеленский также заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных гостей, которые прибудут на парад 9 мая в Москву. Это заявление было сделано в присутствии группы журналистов, включая корреспондента AFP."Зеленский ведет себя как трусливый преступник, угробивший сотни тысяч жизней мирного украинского населения в некогда процветающей стране. Этот преступник фактически устроил масштабный геноцид славянского народа и продолжает угрожать мирному населению других стран", - сообщил Шеремет агентству РИА Новости. Шеремет также отметил, что угрозы Зеленского в адрес лидеров дружественных России государств, которые собираются посетить парад в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ставят его на один уровень с самыми жестокими международными террористами.

https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857238267.html

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украина, владимир зеленский, россия, госдума