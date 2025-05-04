https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857258938.html
"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России
"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России
Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о визите мировых лидеров в Москву на 9 мая. В публикации в соцсети X он | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:53+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о визите мировых лидеров в Москву на 9 мая. В публикации в соцсети X он назвал поведение Зеленского неадекватным и обвинил его в угрозах в адрес международных представителей."Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — написал он.Кроме того, политик призвал к прекращению эскалации и переходу к урегулированию украинского конфликта и заключению мира.Ранее в Кремле сообщили о введении перемирия в связи с 80-й годовщиной Победы. С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая предполагается полная приостановка боевых действий.По данным агентства Agence France-Presse, Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в честь юбилея Победы. Он также заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, планирующим посетить парад 9 мая в Москве.
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Политика, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России
Политик Филиппо: ЕС подталкивает Зеленского на совершенно сумасшедшие поступки
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ.
Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о визите мировых лидеров в Москву на 9 мая. В публикации
в соцсети X он назвал поведение Зеленского неадекватным и обвинил его в угрозах в адрес международных представителей.
"Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — написал он.
Кроме того, политик призвал к прекращению эскалации и переходу к урегулированию украинского конфликта и заключению мира.
Ранее в Кремле сообщили о введении перемирия в связи с 80-й годовщиной Победы. С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая предполагается полная приостановка боевых действий.
По данным агентства Agence France-Presse, Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в честь юбилея Победы. Он также заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, планирующим посетить парад 9 мая в Москве.
"Устроил геноцид". В ГД отреагировали на угрозы Зеленского о параде Победы