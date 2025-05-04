https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857258938.html

"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России

"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Выходит из-под контроля". В Европе в шоке от угроз Зеленского России

Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о визите мировых лидеров в Москву на 9 мая. В публикации в соцсети X он | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T16:53+0300

2025-05-04T16:53+0300

2025-05-04T16:53+0300

политика

европа

ес

украина

владимир зеленский

франция

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления Владимира Зеленского о визите мировых лидеров в Москву на 9 мая. В публикации в соцсети X он назвал поведение Зеленского неадекватным и обвинил его в угрозах в адрес международных представителей."Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают (президент Франции Эммануэль. — Прим. Ред.) Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!" — написал он.Кроме того, политик призвал к прекращению эскалации и переходу к урегулированию украинского конфликта и заключению мира.Ранее в Кремле сообщили о введении перемирия в связи с 80-й годовщиной Победы. С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая предполагается полная приостановка боевых действий.По данным агентства Agence France-Presse, Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии в честь юбилея Победы. Он также заявил, что Киев не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, планирующим посетить парад 9 мая в Москве.

https://1prime.ru/20250504/zelenskiy-857253304.html

европа

украина

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ес, украина, владимир зеленский, франция, эммануэль макрон