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Из-за блэкаута в Испании остановился реактор на АЭС во Франции
Из-за блэкаута в Испании остановился реактор на АЭС во Франции - 05.05.2025, ПРАЙМ
Из-за блэкаута в Испании остановился реактор на АЭС во Франции
Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T23:34+0300
2025-05-05T23:34+0300
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ПАРИЖ, 5 мая – ПРАЙМ. Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE. "Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции (в том числе реактора на АЭС "Гольфеш")", - говорится в сообщении на сайте оператора. Помимо этого, некоторые промышленные и бытовые потребители, подключенные к сети RTE, также столкнулись с отключениями или перебоями в питании. Отмечается, что отключение электроснабжения произошло автоматически для защиты местной сети, оно продолжалось менее 20 минут. По заявлению оператора, эти меры позволили "помешать распространению инцидента на остальную Европу". Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.
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Энергетика, ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АЭС
Из-за блэкаута в Испании остановился реактор на АЭС во Франции
Масштабный блэкаут в Испании привел к остановке реактора на АЭС во Франции
ПАРИЖ, 5 мая – ПРАЙМ. Масштабное отключение электричества на территории Испании привело к автоматической остановке реактора атомной электростанции "Гольфеш" на юго-западе Франции, сообщил в понедельник оператор французской системы электропередачи RTE.
"Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции (в том числе реактора на АЭС "Гольфеш")", - говорится в сообщении на сайте оператора.
Помимо этого, некоторые промышленные и бытовые потребители, подключенные к сети RTE, также столкнулись с отключениями или перебоями в питании.
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Отмечается, что отключение электроснабжения произошло автоматически для защиты местной сети, оно продолжалось менее 20 минут.
По заявлению оператора, эти меры позволили "помешать распространению инцидента на остальную Европу".
Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.