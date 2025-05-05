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Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом
Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом - 05.05.2025, ПРАЙМ
Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом
Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T20:54+0300
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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров, сказал в понедельник американский министр финансов Скотт Бессент. "Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
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украина, сша, скотт бессент, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом
Бессент: Трамп хотел использовать сделку с Киевом как инструмент на переговорах с Кремлем
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров, сказал в понедельник американский министр финансов Скотт Бессент.
"Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.
"Реальная стоимость". В США указали на фатальный просчет в сделке с Киевом