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Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом

Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом - 05.05.2025, ПРАЙМ

Бессент объяснил планы Трампа при заключении сделки с Киевом

Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе... | 05.05.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп планировал использовать ресурсную сделку с киевским режимом в качестве инструмента влияния на российское руководство в ходе переговоров, сказал в понедельник американский министр финансов Скотт Бессент. "Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним", - сказал Бессент в ходе беседы с американским финансистом Майклом Милкеном на конференции Института Милкена в Калифорнии. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 2 мая сообщил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США 8 мая.

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украина, сша, скотт бессент, дональд трамп