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Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне

Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне - 05.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне

Минсельхоз России рассчитывает на площадке Петербургского международного экономического форума в июне обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:39+0300

2025-05-05T16:39+0300

2025-05-05T16:39+0300

экономика

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владимир путин

минсельхоз

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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает на площадке Петербургского международного экономического форума в июне обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи БРИКС, сообщила глава министерства Оксана Лут. В понедельник в ходе посещения сельхозпредприятия в Северной Осетии Лут рассказала журналистам, что в России была создана рабочая группа, посвященная вопросу зерновой биржи БРИКС. "Мы совместно с Центральным банком проговорили уже возможные подходы. Потому что есть разные варианты формирования биржи БРИКС. Сейчас есть несколько подходов. В мае мы должны прийти к решению о том, по какому из подходов двигаться, и очень надеемся, что в июне, может быть, на Питерском форуме сможем обсудить этот вопрос уже с нашими иностранными партнерами, которые входят в БРИКС", - сообщила Лут. Президент России Владимир Путин весной 2024 года поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

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россия, сельское хозяйство, владикавказ, северная осетия, казань, оксана лут, владимир путин, минсельхоз, центральные банки