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Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне
Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне - 05.05.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне
Минсельхоз России рассчитывает на площадке Петербургского международного экономического форума в июне обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:39+0300
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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает на площадке Петербургского международного экономического форума в июне обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи БРИКС, сообщила глава министерства Оксана Лут. В понедельник в ходе посещения сельхозпредприятия в Северной Осетии Лут рассказала журналистам, что в России была создана рабочая группа, посвященная вопросу зерновой биржи БРИКС. "Мы совместно с Центральным банком проговорили уже возможные подходы. Потому что есть разные варианты формирования биржи БРИКС. Сейчас есть несколько подходов. В мае мы должны прийти к решению о том, по какому из подходов двигаться, и очень надеемся, что в июне, может быть, на Питерском форуме сможем обсудить этот вопрос уже с нашими иностранными партнерами, которые входят в БРИКС", - сообщила Лут. Президент России Владимир Путин весной 2024 года поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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россия, сельское хозяйство, владикавказ, северная осетия, казань, оксана лут, владимир путин, минсельхоз, центральные банки
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Владикавказ, Северная Осетия, КАЗАНЬ, Оксана Лут, Владимир Путин, Минсельхоз, центральные банки
Минсельхоз планирует обсудить создание зерновой биржи БРИКС в июне
Минсельхоз планирует обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи БРИКС
ВЛАДИКАВКАЗ, 5 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз России рассчитывает на площадке Петербургского международного экономического форума в июне обсудить с иностранными партнерами создание зерновой биржи БРИКС, сообщила глава министерства Оксана Лут.
В понедельник в ходе посещения сельхозпредприятия в Северной Осетии Лут рассказала журналистам, что в России была создана рабочая группа, посвященная вопросу зерновой биржи БРИКС.
"Мы совместно с Центральным банком проговорили уже возможные подходы. Потому что есть разные варианты формирования биржи БРИКС. Сейчас есть несколько подходов. В мае мы должны прийти к решению о том, по какому из подходов двигаться, и очень надеемся, что в июне, может быть, на Питерском форуме сможем обсудить этот вопрос уже с нашими иностранными партнерами, которые входят в БРИКС", - сообщила Лут.
Президент России Владимир Путин весной 2024 года поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году - "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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