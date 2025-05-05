https://1prime.ru/20250505/isk-857273663.html

Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл"

Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл" - 05.05.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл"

Генпрокуратура РФ подала новый иск к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых - поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T11:00+0300

2025-05-05T11:00+0300

2025-05-05T11:00+0300

бизнес

нефть

россия

владивосток

приморский край

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/60/833356070_0:105:3127:1864_1920x0_80_0_0_34cc4f19549405533cc034e974107880.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала новый иск к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых - поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных Арбитражного суда Приморского края. Иск подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска еще не опубликован. Также сейчас в арбитраже рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", управлению муниципальной собственности Владивостока, компании "Сват Ко", министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, ИП Быковой Ирине Николаевне, компании "Федеральный центр логистики", Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В числе третьих лиц – Минобороны РФ, ряд компаний и власти Владивостока. Согласно материалам суда, Генпрокуратура подала иск в интересах РФ в лице Минобороны о признании недействительными отдельных пунктов и раздела перечней объектов высвобождаемого военного имущества в Приморском крае, а также о признании недействительными ряда сделок купли-продажи и договоров аренды участков и зданий на улицах Бархатная и Катерная во Владивостоке. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерб в размере свыше 176 миллионов рублей и в счет частичного возмещения ущерба - ряд объектов недвижимости суммой свыше 116 миллионов рублей. Суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на движимое и недвижимое имущество "Нико-Ойл ДВ" в пределах цены иска в 176 миллионов рублей и запретил компании совершать сделки с указанными в иске объектами недвижимости. При этом ГП 24 апреля подала заявление об уточнении исковых требований, согласно которому она просит взыскать с ООО "Нико-Ойл ДВ" ущерб в размере 463 997 702 рубля. Пока оно не рассмотрено, в связи с чем суд отказал в принятии дополнительных обеспечительных мер в виде ареста имущества компании на сумму 463 997 702 рубля. Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны на улицах Катерная и Бархатная. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.

https://1prime.ru/20250430/isk-857172803.html

владивосток

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, россия, владивосток, приморский край, росимущество