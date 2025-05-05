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Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл" - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл"
Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл" - 05.05.2025, ПРАЙМ
Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл"
Генпрокуратура РФ подала новый иск к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых - поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:00+0300
2025-05-05T11:00+0300
бизнес
нефть
россия
владивосток
приморский край
росимущество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала новый иск к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых - поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных Арбитражного суда Приморского края. Иск подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска еще не опубликован. Также сейчас в арбитраже рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", управлению муниципальной собственности Владивостока, компании "Сват Ко", министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, ИП Быковой Ирине Николаевне, компании "Федеральный центр логистики", Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В числе третьих лиц – Минобороны РФ, ряд компаний и власти Владивостока. Согласно материалам суда, Генпрокуратура подала иск в интересах РФ в лице Минобороны о признании недействительными отдельных пунктов и раздела перечней объектов высвобождаемого военного имущества в Приморском крае, а также о признании недействительными ряда сделок купли-продажи и договоров аренды участков и зданий на улицах Бархатная и Катерная во Владивостоке. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерб в размере свыше 176 миллионов рублей и в счет частичного возмещения ущерба - ряд объектов недвижимости суммой свыше 116 миллионов рублей. Суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на движимое и недвижимое имущество "Нико-Ойл ДВ" в пределах цены иска в 176 миллионов рублей и запретил компании совершать сделки с указанными в иске объектами недвижимости. При этом ГП 24 апреля подала заявление об уточнении исковых требований, согласно которому она просит взыскать с ООО "Нико-Ойл ДВ" ущерб в размере 463 997 702 рубля. Пока оно не рассмотрено, в связи с чем суд отказал в принятии дополнительных обеспечительных мер в виде ареста имущества компании на сумму 463 997 702 рубля. Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны на улицах Катерная и Бархатная. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.
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бизнес, нефть, россия, владивосток, приморский край, росимущество
Бизнес, Нефть, РОССИЯ, Владивосток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Росимущество
11:00 05.05.2025
 
Генпрокуратура подала новый иск к поставщику нефтепродуктов "Нико-Ойл"

ГП подала новый иск к поставщику нефтепродуктов Niko Group в Приморье

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ подала новый иск к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых - поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group), следует из базы данных Арбитражного суда Приморского края.
Иск подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ФГКУ "1976 Отделение морской инженерной службы" Минобороны РФ, министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Сват Ко". В числе третьих лиц заявлены Минобороны РФ, войсковая часть 62665, Управление Росреестра по Приморскому краю. Текст иска еще не опубликован.
Также сейчас в арбитраже рассматривается иск ГП к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "Нико Инвест", управлению муниципальной собственности Владивостока, компании "Сват Ко", министерству имущественных и земельных отношений Приморского края, ИП Быковой Ирине Николаевне, компании "Федеральный центр логистики", Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. В числе третьих лиц – Минобороны РФ, ряд компаний и власти Владивостока.
Согласно материалам суда, Генпрокуратура подала иск в интересах РФ в лице Минобороны о признании недействительными отдельных пунктов и раздела перечней объектов высвобождаемого военного имущества в Приморском крае, а также о признании недействительными ряда сделок купли-продажи и договоров аренды участков и зданий на улицах Бархатная и Катерная во Владивостоке. Также ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерб в размере свыше 176 миллионов рублей и в счет частичного возмещения ущерба - ряд объектов недвижимости суммой свыше 116 миллионов рублей.
Суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на движимое и недвижимое имущество "Нико-Ойл ДВ" в пределах цены иска в 176 миллионов рублей и запретил компании совершать сделки с указанными в иске объектами недвижимости.
При этом ГП 24 апреля подала заявление об уточнении исковых требований, согласно которому она просит взыскать с ООО "Нико-Ойл ДВ" ущерб в размере 463 997 702 рубля. Пока оно не рассмотрено, в связи с чем суд отказал в принятии дополнительных обеспечительных мер в виде ареста имущества компании на сумму 463 997 702 рубля.
Niko Group занимается покупкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов, их перевалкой и хранением, доставкой по Дальнему Востоку, а также в акватории Восточной и Юго-Восточной Азии.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны на улицах Катерная и Бархатная. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая и арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске.
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2025
Генпрокуратура увеличила сумму иска к бывшим владельцам Raven Russia
30 апреля, 13:41
 
БизнесНефтьРОССИЯВладивостокПРИМОРСКИЙ КРАЙРосимущество
 
 
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