https://1prime.ru/20250505/minpromtorg-857283329.html

Продажи новых иномарок в России в апреле снизились на 40%

Продажи новых иномарок в России в апреле снизились на 40% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новых иномарок в России в апреле снизились на 40%

Продажи новых импортных автомобилей в России в апреле снизились на 40% год к году, до 51,5 тысячи штук, а отечественных - на 12%, до 65,2 тысячи штук, сообщил... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:31+0300

2025-05-05T14:31+0300

2025-05-05T14:31+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых импортных автомобилей в России в апреле снизились на 40% год к году, до 51,5 тысячи штук, а отечественных - на 12%, до 65,2 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В апреле темпы сокращения продаж отечественных моделей остались ниже, чем иномарок. За месяц реализовано 51,5 тысячи импортных автомобилей (на 40% меньше, чем за апрель 2024 года) и 65,2 тысячи автомобилей, произведенных в России (на 12% меньше, чем в апреле 2024 года)", - говорится в сообщении. Отмечается, что апрельские продажи в легковом сегменте составили 101,4 тысячи новых авто, показав снижение на 25% в годовом выражении и рост на 28% в месячном.

https://1prime.ru/20250422/minpromtorg-856928035.html

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бизнес, россия, минпромторг, авто