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Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:33+0300

2025-05-05T14:33+0300

2025-05-05T14:33+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении. При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.

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