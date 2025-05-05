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Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26% - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/minpromtorg-857283486.html
Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%
Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%
Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:33+0300
2025-05-05T14:33+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении. При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.
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бизнес, россия, москва, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Минпромторг, Авто
14:33 05.05.2025
 
Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

Минпромторг: продажи новых легковых автомобилей в России в январе-апреле снизились на 26%

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2025 года снизились на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные АО "ППК" (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 346 388 штук (-26% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.
При этом рынок новых транспортных средств составил 404 тысячи штук (-27% относительно аналогичного периода прошлого года), а рынок новых автомобилей, произведенных в России, составил 219,4 тысячи штук, что на 9% меньше в годовом выражении.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-апрель снизились на 16%, до 34 тысяч штук, грузовых автомобилей - на 49%, до 20 тысяч штук, а автобусов - на 54%, до 3,5 тысячи штук.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
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14:31
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАМинпромторгАвто
 
 
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