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Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи
Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи - 05.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи
Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи, днем снижение цен замедлилось до 1% с примерно 4% утром, следует из данных торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:37+0300
2025-05-05T14:37+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
опек
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи, днем снижение цен замедлилось до 1% с примерно 4% утром, следует из данных торгов. По состоянию на 14.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,13% - до 60,6 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 57,55 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 4%, цена Brent опускалась ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи. Также агентство Reuters сообщало в воскресенье со ссылкой на источники, что эти восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки и в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений. "Увеличение добычи нефти со стороны ОПЕК+ просто не может быть поглощено. Рост спроса слабый, особенно с учетом недавнего введения тарифов (на импорт в США – ред.)", - сказал агентству Bloomberg директор отдела нефтяной аналитики ICIS Аджай Пармар (Ajay Parmar).
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саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
14:37 05.05.2025
 
Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи

Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи

© Сергей ЗахаровНефть, добыча
Нефть, добыча
© Сергей Захаров
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи, днем снижение цен замедлилось до 1% с примерно 4% утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,13% - до 60,6 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 57,55 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 4%, цена Brent опускалась ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля.
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи.
Также агентство Reuters сообщало в воскресенье со ссылкой на источники, что эти восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки и в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений.
"Увеличение добычи нефти со стороны ОПЕК+ просто не может быть поглощено. Рост спроса слабый, особенно с учетом недавнего введения тарифов (на импорт в США – ред.)", - сказал агентству Bloomberg директор отдела нефтяной аналитики ICIS Аджай Пармар (Ajay Parmar).
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Эксперт оценил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти
13:54
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
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