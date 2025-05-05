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Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи

Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи - 05.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи

Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи, днем снижение цен замедлилось до 1% с примерно 4% утром, следует из данных торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:37+0300

2025-05-05T14:37+0300

2025-05-05T14:37+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нефть продолжает дешеветь на фоне планов ОПЕК+ по увеличению добычи, днем снижение цен замедлилось до 1% с примерно 4% утром, следует из данных торгов. По состоянию на 14.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,13% - до 60,6 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 57,55 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 4%, цена Brent опускалась ниже 59 долларов за баррель впервые с 9 апреля. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, сообщалось в субботу по итогам встречи. Также агентство Reuters сообщало в воскресенье со ссылкой на источники, что эти восемь стран ОПЕК+ могут продолжить наращивание нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки и в июле и выйти из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки к концу октября, если страны не улучшат дисциплину по соблюдению ограничений. "Увеличение добычи нефти со стороны ОПЕК+ просто не может быть поглощено. Рост спроса слабый, особенно с учетом недавнего введения тарифов (на импорт в США – ред.)", - сказал агентству Bloomberg директор отдела нефтяной аналитики ICIS Аджай Пармар (Ajay Parmar).

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саудовская аравия

ирак

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нефть, саудовская аравия, ирак, опек