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Нефть дешевеет на 3-4%

Нефть дешевеет на 3-4% - 05.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 3-4%

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на 3-4%, ранее в ходе торгов стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 59... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T07:59+0300

2025-05-05T07:59+0300

2025-05-05T07:59+0300

нефть

энергетика

торги

опек

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на 3-4%, ранее в ходе торгов стоимость барреля марки Brent впервые с начала апреля опускалась ниже 59 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 7.34 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,7%, до 59,02 доллара за баррель, ранее показатель впервые с 9 апреля опускался ниже 59 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 4,03% - до 55,94 доллара за баррель. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК в субботу. В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в 3 раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.

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нефть, торги, опек